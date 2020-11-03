'OMÜ Nöroimmünoloji Laboratuvarı' ülke sınırlarını aştı

'OMÜ Nöroimmünoloji Laboratuvarı' ülke sınırlarını aştı Laboratuvar, yurt içi ve yurt dışından birçok hastaya umut oluyor Sinir sistemi hastalıklarının tespitinde Türkiye'nin sayılı laboratuvarlarından biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroimmünoloji Laboratuvarı Türkiye ve yurt dışından...

'OMÜ Nöroimmünoloji Laboratuvarı' ülke sınırlarını aştı

Laboratuvar, yurt içi ve yurt dışından birçok hastaya umut oluyor

SAMSUN - Sinir sistemi hastalıklarının tespitinde Türkiye'nin sayılı laboratuvarlarından biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroimmünoloji Laboratuvarı Türkiye ve yurt dışından birçok hastaya umut oluyor. Kan ve omurilik sıvı örneklerinin geldiği bu merkezde hastaların şifa bulması için tanılar hızlıca koyuluyor.

2017 yılında kurulan Samsun OMÜ Nöroimmünoloji Laboratuvarı'nda sinir sistemi ile ilgili; beyin ve omurilik tutulumu, multipl skleroz (MS), ADEM, beyin iltihabı ile seyreden hastalıklar ve bazı bağışıklık sistemi hücrelerinin sinirleri etkilediği hastalıklarda tanı şüphesini ortadan kaldırmak için tetkikler yapılıyor. Alanında uzman doktorların görev aldığı bu laboratuvara Türkiye'nin tüm şehirlerinin yanı sıra ülke dışından da örnekler geliyor. Yabancı doktorların kendi deneyimlerini artırmak için geldiği bu laboratuvarda 1 ay içerisinde yaklaşık 200 örnek sonuçlandırılıyor. Alınan örnekler daha sonra eksi 20 ile eksi 80 derecede veri bankasında muhafaza edilerek çalışmalarda kullanılıyor.

Laboratuvarda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroimmünoloji Laboratuvarı 2017 yılında kuruldu ve tüm Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyor. Nöroimmünoloji Laboratuvarında tanıda şüphe edilen hastalıklarla ilgili tetkikler yapıyoruz. Özellikle kan örnekleri, bel suyu dediğimiz beyin omurilik sıvı örnekleri bize geliyor. Türkiye'nin hemen hemen tüm şehirlerinden, üniversite, eğitim araştırma ve diğer hastanelerden bu örnekleri bize gönderiyorlar. Yaklaşık 3 ile 10 gün içerisinde hastalarımızın sonuçlarını ilgili doktorlara gönderiyoruz. Bu hizmeti verirken her geçen gün kendimizi daha çok geliştiriyoruz. Özellikle nörogenetik, nöropatoloji gibi alanlarda bazı araştırmaları yapmayı hedefliyoruz. Laboratuvarımız üniversite laboratuvarları içerisinde en geniş ve en çok tetkik yapılan bir nöroimmünoloji laboratuvarıdır. Şu anda çalışmalarımızı İran, Bosna, Gürcistan, Kazakistan gibi bazı ülkelerle işbirliği yaparak daha da geliştiriyoruz. Amacımız hastalarımızı en erken şekilde tanı koymaktır. Sadece bu değil. Araştırma yapmakta istiyoruz. Şu anda sinir bilimi alanında yüksek lisans, doktora öğrencilerimiz de bu laboratuvarda görev alıyorlar. Yurt dışından bazı araştırmacılar da bir süre bizimle çalışarak kendi deneyimlerini artırma fırsatı buluyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL