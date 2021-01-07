Ölümsüzlük mantarı nedir? Kilosu ne kadara satılıyor? Ölümsüzlük mantarı nerede üretiliyor? Ne demek?

Vatandaşlar tarafından merak edilen ölümsüzlük mantarı nerede üretiliyor, kilosu ne kadar? Ölümsüzlük mantarı nedir, ne demek? Ölümsüzlük mantarı ülkemizde yetişiyor mu? Ölümsüzlük mantarı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Düzce Üniversitesi, Uzak Doğu'da yaklaşık 2 bin yıldır alternatif tıp tedavisinde kullanılan ve kilosu 3 bin lirayı bulan Ganoderma Lucidum (Kırmızı Reishi) mantarını üretmeyi başardı. Ölümsüzlük mantarı olarak bilinen ürün için hedef yurt dışına ihraç etmek. Peki ölümsüzlük mantarı nedir? Kilosu kaç tl'den satılıyor?

ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI NEDİR?

Halk arasında Kırmızı Reishi mantarı olarak bilinen ve Uzak Doğu'da yaklaşık 2 bin yıldır kullanılan Ganoderma Lucidum, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi tarafından oluşturulan özel bir ekip sayesinde üretilmeye başlandı. İlk olarak üniversite içinde bulunan laboratuvarda üzerinde çalışılan Kırmızı Reishi mantarı, çoğaltılarak üretim aşamasına geçildi. Mantar üzerinde çalışan Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ve öğretim görevlisi Selime Semra Erol'un üzerinde çalıştığı ve ürettirmeyi başardığı mantarın analiz rakamları ise yurt dışını solladı.

ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Reishi mantarının Japonya'da 2005 yılından bu yana kullanılmasının Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak da önerildiğini belirten Dr. Kemal Soylu, "Reishi mantarı içeriği itibariyle kanser tedavisinde de kullanılıyor. Reishi mantarının kanseri önleyen içerikleri test edildi. Yerli misallerimiz de gayet zengin, içerik bakımından. Önümüzdeki yılın sonuna doğru yerli ve milli reishi mantarı çeşidimizi geliştireceğiz" dedi.

ÇAYI, KAHVESİ VE KAPSÜLLERİ YAPILACAK

Birkaç üreticinin bulunduğunu belirten Dr. Soylu, "Önümüzdeki dönemlerde bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili eğitimler yapıyoruz, reishi mantarının çayları ve kahvelerinin yüzde 90'ı Uzakdoğu'dan ithal edilerek ülkemizde satılıyor. Yerli üreticilerimizin çoğunluğu kurutma yöntemiyle satıyor ama önümüzdeki dönemlerde bizim bu çalışmalarımızdan sonra yerli firmalarımız reishi mantarının çayını, kahvesini ve kapsüllerini yapabilecek. Ülkemizde reishi mantarı yetiştiriciliği daha yaygın olarak artmış olacak" dedi.

ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI KİLOSU NE KADAR?

Düzce Üniversitesi, Uzak Doğu'da yaklaşık 2 bin yıldır alternatif tıp tedavisinde kullanılan ve kilosu 3 bin lirayı bulan Ganoderma Lucidum (Kırmızı Reishi) mantarını üretmeyi başardı. Ölümsüzlük mantarı olarak bilinen ürün için hedef yurt dışına ihraç etmek.

Mantarı laboratuvar ortamından çıkartıp pilot uygulamasını yaptıklarını ifade eden Kaya, "Bir çiftçimizle anlaşmalı olarak, kendi küçük ortamında üretimini de gerçekleştirdik. İlk ürünün satışını da gerçekleştirerek amacına ulaştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Daha büyük ölçekli üretimlere de devam edeceğiz. Amacımız Türkiye'de tüketilen Ganoderma Lucidum mantarının tamamının Türkiye'de üretilmesi. Süreç içerisinde ihracat kapasitesini sağlanarak, uygun olan yerlere ihracatının yapılması. Yurt dışından şuan ekstraklı olarak alınmaktadır. Kendi ürettiklerimizle yurt dışından gelenlerin içerik analizlerini de yaptık. İçerik analizlerinde ortalama olarak 6 ila 8 kat daha iyi olduğumuzu tespit ettik. Bu çalışmalar kapsamında gerçek anlamda ticaret olarak rekabet edebilir ve üreticisine kazandırabilecek bir ürün. İlk denememiz de başarılı olduk. İlk çiftçimiz satışını yaptı ve parasını da kazandı. Ganoderma lucidum toptan ve parkende olarak farklı fiyatlardan tüketiliyor. Özellikle profesyonel alanda sağlık alanında tüketimi olduğu için biraz yükseldi. Şuanda perakende satış fiyatı kilosu 3 bin TL civarında. Toptan satışta fiyat biraz daha düşük" şeklinde konuştu.

ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Geçtiğimiz mayıs ayında Düzce Üniversitesi merkezi gen bankasına ait Ganoderma Lucidum spawnlarının ilk ekimi gönüllü çiftçi ile beraber gerçekleştirildi. Üretim tamamen organik olarak gerçekleştirilirken, üretim sürecinin hiç bir aşamasında sentetik kimyasal madde kullanılmadı. 2020 Ekim ayında ise ilk hasat yapıldı. Düzce Gölyaka ilçesi Sarıdere Köyü'nde çiftçiye ait atıl durumda bulunan tavuk çiftliği, modern bir mantar üretim tesisi olacak şekilde tasarlandı.

Kırmızı Reishi mantarı hakkında bilgi veren, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Latince ismi Ganoderma lucidum. Son yıllarda batının ve ülkemizin de tanımış olduğu özellikle geleneksel tıpta tıbbi amaçlar için kullanılan mantar türüdür. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Farklı kullanım alanları var. Farklı kullanım şekilleri var. Ülkemizde de doğal olarak yetişen bir mantardır. Aslında fakat çok tanınmıyordu, yemek için uygun bir mantar değil. Odunsu bir yapısı var. Daha çok çay şeklinde demlenerek kullanılan bir mantar türü.

Özellikle bağışıklığı güçlendirdiğine dair, bazı kanser tiplerinde etkili olduğuna dair bilimsel çalışmalar yapılmış ve araştırma yayınlanmıştır. Halk arasında rehavet gören tüketilen bir mantardır. Uzak Doğu'da binlerce yıldır bilinen bir mantardır. Özellikle Uzak Doğu'da bu mantar ölümsüzlük mantarı ismiyle bilinir. İnsanlar ömürleri boyunca bu mantarları belirli miktarlarda, sürekli olarak tüketirler. Bunun tıbbi olarak kendilerine faydalı olduğuna inanırlar. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda bazı konularda bunun faydalı olduğunu çağrıştırmaktadır. Ülkemizde bu ürünün farklı şekillerde satışı var. Özellikle kapsül şeklinde çay, kahve olarak satışı var. Ciddi şekilde tüketimi var. Tıbbi amaçlı olarak ve vatandaşlarımız bundan çok fayda gördüklerini düşünüyorlar, bunu ifade ediyorlar. Ülkemizde bu tüketimi karşılayan bir üretim yok" dedi.