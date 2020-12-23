Olay TV kapanıyor mu? Olay TV neden kapanıyor?

30 Kasım'da yenilenmiş kadrosuyla İstanbul'daki yeni ofisinde yayına başlayan Olay TV kapanma kararı aldı. İş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV kapanıyor mu? Olay TV neden kapanıyor?

Eski Devlet Bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu, Kanal D'nin eski Haber Koordinatörü Süleyman Sarılar'ın yönettiği ve birçok tanınmış ismi kadrosuna katarak merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan Olay TV'de yaşanan sorunların temelinde "ortaklık krizi" nedeniyle kapanacağı iddia edildi. Peki, Olay TV neden kapanıyor?

OLAY TV NEDEN KAPANIYOR?

Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar'ın "Bu yayın politikası beni aştı, ismimi de frekansımı da çekiyorum" dediği ileri sürüldü.

Independent Türkçe'nin haberine göre ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Çağlar'ı arayıp isim listesi vererek; yeniden yapılanma istediği iddia edildi.

30 Kasım'da yeni ekiple yayın hayatına başlayan ve Çağlar'ın sahibi olduğu kanal yerine başka bir kanalla yola devam etme arayışının sürdüğü öğrenildi.

T24'ün öğrendiği bilgiye göre ise Olay TV ile yolların ayrılması nedeniyle yeni kanal görüşmeleri yapılıyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda yeni logo ile yola devam edilecek

Çalışanları toplayıp konuşan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar Cavit Çağlar'la yolların ayrıldığını doğruladı ve "Bu ekip aynen devam edecek. Bir medya grubunu satın aldık. Şimdiki binamızda aynen devam edeceğiz" dedi. Ancak satın alınan medya grubunun adı açıklanmadı.

25 ARALIK 2020'DE KAPANMASINA KARAR VERİLDİ

MedyaRadar'ın iddiasına göre Olay TV'nin frekans ve isim hakkını elinde bulunduran Cavit Çağlar, kanalın yüzde 70 finansmanını sağlayan Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal ile anlaşmazlığa düştü.

Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Olay TV'nin 25 Aralık 2020 tarihi itibariyle kapanmasına karar verildi.

Sarılar: Tüm söylenenler iddia

Independet Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, kanalın patronu Cavit Çağlar açıklama yapmazken, Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, "Resmi açıklama yapılana kadar tüm söylenenler iddia boyutunda" dedi. Sarılar: Tüm söylenenler iddia

OLAY TV KİMİN?

1994-2019 yılları arasında Bursa'nın yerel televizyon kanallarından biri olan Olay TV, sahibi Cavit Çağlar tarafından yayın hayatı sonlandırılmıştı. Daha sonra kanal İş İnsanı Hüseyin Kalkan'a satıldı. 2020 yılında kanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın bir ekip tarafından devralındığı iddia edildi.

OLAY TV NEREDE?

Gürsu, Bursa'da bulunan kanalın adresi ise; Bursa Olay Tesisleri, Fethiye Mahallesi Sanayi Cadde no: 317/A Nilüfer/ BURSA.

OLAY TV UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Frekansı: 12685

Polarizasyon Değeri: Vertical (Dikey)

Kapsama: BatıSR: 30000FEC: 2/3

Paket İsmi: TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8

Tip: SD

Kategori: YEREL

Şifre: Şifresiz