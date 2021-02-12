Öküz yılı nedir, ne demek? Instagram'da çıkan Öküz yılı ne demek?
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Öküz yılı nedir, ne demek? Instagram'da çıkan Öküz yılı ne demek?

12.02.2021 08:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:55
Öküz yılı nedir, ne demek? Instagram'da çıkan Öküz yılı ne demek?

Çin burçlarına göre 2021 Öküz yılıdır. Instagram'da çıkan Öküz yılı nedir, ne demek merak edilmeye başladı. Çin yeni yılı 12 Şubat başlayacak ve bu 2022 Ocak 31 kadar sürecek. Peki Öküz burcu özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Instagram'da dün çıkan öküz yılı merak konusu oldu. Öküz yılı Çin'in geleneksel takvimlerinden bir yılı temsil eder. İşte Öküz yılı hakkında detaylar...

ÖKÜZYILI NEDİR?

Öküz, Çin takvim sisteminin bir parçasını oluşturan Çin burçlarında görülen 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün ikincisidir. Öküzler, güvenilir ve istikrarlı olarak kabul edilirler ve görevlerine yaklaşımlarında mükemmel düzenleyiciler veya sistematiklerdir.

ÖKÜZ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Öküz burcun özellikleri; Sabırlı, Cesur, Sadık, Vefalı, TutucuÇin takvimine göre Öküz yılında doğan insanın çok sabırlı birisi olduğu bilinir. Aynı zamanda çok sıkı ve güçlü bir çalışma tempoları vardır.

Bunlara bir katır kadar inatçı ve azimkar demek de doğru olur. Eğer, hoşlandıkları bir konu olursa bitap düşene kadar çalışırlar. Bunların felsefesine göre başkalarının eğlenmek için geldikleri dünyaya onlar çalışmak için gelmişlerdir! Bu insanların bazı olaylar karşısında kayıtsız oluşuna bakıp durgun zannetmek yanlıştır. Başkalarının fark etmeyecekleri kadar zeki ve akıllı kişilerdir.

Yaşamda hedefe ulaşmak için önce güvenilir olmak ve sonra da çalışmak gerektiğine inanırlar. Bu insanlar ihtiraslı ve duygulu sözcükler kullanarak sevgilerini açıklayamazlar. Onlardan tutkulu aşk mektupları yazmaları beklenmemelidir. Bununla beraber karşı cinse karşı büyük çekicilik duymaları izlenebilir. Yine de bu insanların ihtiraslarını kolayca uyandırmak mümkün değildir. İlk bakışta aşık olmaları da beklenmemelidir. Bunlar, erkek veya kadın yaşamlarını paylaştıkları kişilere sadık olurlar. İçlerinde eşini aldatan pek az kişi çıkar.

Öküz yılında doğanların en başarılı ilişki kuracakları insanlar Koyun yılında doğanlardır. Bundan başka Horoz yılında doğanlar ile başarılı ilişkiler kurabilirler. Köpek ve Kaplan yılında doğanlar ile dikkatli beraberlik kurmalıdırlar.

BaşlangıçBitişGöksel kol
31 Ocak 180517 Şubat 1806Tahta
17 Ocak 18174 Şubat 1818Ateş
4 Şubat 182924 Ocak 1830Toprak
23 Ocak 18419 Şubat 1842Metal
8 Şubat 185328 Ocak 1854Su
27 Ocak 186514 Şubat 1866Tahta
13 Şubat 18771 Şubat 1878Ateş
31 Ocak 188920 Ocak 1890Toprak
19 Şubat 19017 Şubat 1902Metal
6 Şubat 191325 Ocak 1914Su
24 Ocak 192512 Şubat 1926Tahta
11 Şubat 193730 Ocak 1938Ateş
29 Ocak 194916 Şubat 1950Toprak
15 Şubat 19614 Şubat 1962Metal
3 Şubat 197322 Ocak 1974Toprak
20 Şubat 19858 Şubat 1986Tahta
7 Şubat 199727 Ocak 1998Ateş
26 Ocak 200913 Şubat 2010Toprak
12 Şubat 202131 Ocak 2022Metal
31 Ocak 203318 Şubat 2034Su
17 Şubat 20455 Şubat 2046Tahta
4 Şubat 205723 Ocak 2058Ateş
23 Ocak 206910 Şubat 2070Toprak
9 Şubat 208128 Ocak 2083Metal
27 Ocak 209314 Şubat 2094Su
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 08:55:57. #1.14#
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