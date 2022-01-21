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Okullarda karne heyecanı yaşandı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı genelinde 171 okul ve kurumda eğitim gören 27 bin 805 öğrenci karnelerini aldı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı genelinde 171 okul ve kurumda eğitim gören 27 bin 805 öğrenci karnelerini aldı.

Karne dağıtımı nedeniyle Yunus Emre Ortaokulu'nda Vali Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Karneleri veren Vali Ayaz ile beraberindekiler, öğrencilere yarıyıl tatilini güzel değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin 15 günlük bir tatile çıktığını ardından eğitim öğretimin kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Ayaz, şöyle konuştu:

"Dönemin başından beri ifade ettiğim gibi, kesinlikle eğitim öğretimde bu yıl herhangi bir kesintiye gitmeme konusunda bir irade vardı. Onu da birinci dönem için gerçekleştirdik. İkinci dönemde durumun bundan daha iyi olacağını ümit ediyoruz."

Okullarda karne heyecanı yaşandı

Okullarda karne heyecanı yaşandı

Okullarda karne heyecanı yaşandı

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

Hizb-i İslami Partisi, İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Okul, Güncel, Haber

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