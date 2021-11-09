Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti - Haberler
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Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da, okuldan çıkıp evine gitmek isteyen 12 yaşındaki Eren Arıcan, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun baş ucunda kalan sırt ve resim çantası, ekiplerce polis aracına koyuldu.

Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), iddiaya göre okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçeceği sırada, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Eren Arıcan, otobüsün altında çıkartılırken, sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Yolu trafiğe kapatan polis, sürücü Yusuf T.'yi polis merkezine götürdü.

Kazayı merak edip olay yerine çok sayıda vatandaş geldi. Polis, cenazenin etrafını güvenlik şeridi ve ekip otolarıyla kapatırken, Eren Arıcan'dan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı. Küçük çocuğun cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Okul çıkışı evine gitmek isteyen Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla can verdi

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün kavşağa geldiği sırada dönüş yaptığı sırada kazaya karışması, ardından çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Okul çıkışı evine gitmek isteyen Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla can verdi

Okul çıkışı evine gitmek isteyen Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla can verdi

Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla can verdi

Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün çarpmasıyla can verdi

Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi

Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi

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