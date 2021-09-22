Okul bahçesinde işlenen servis cinayeti davasında  2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Eyüp Aygün ve Kerem Beyazit, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanık Sedat Tunç Berk ve taraf avukatları yer aldı. Mahkeme başkanı, sanık Ramazan Sarı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

"BEN İKİ TARAFI DA SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Tutuklu sanık Eyüp Aygün savunmasında, olayı başlatan kişinin firari sanık Feyyaz Elik olduğunu öne sürerek "Tam tersine benim peşimden koşan, beni yaralamaya çalışan Feyyaz Elik'tir. Olayın başından sonuna kadar maktul Cüneyt'le hiçbir tartışmam olmamıştır. Ben her iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştım. Kamera kayıtlarına göre Sulhaddin Elik'in elinden aldığım silahın şarjörünü çıkardım, bu sırada Cüneyt Elik 'Silahını geri ver, ben de seninkini vereyim. Senin bizimle işin yok' dedi. Ben de şarjörünü çıkardığım Sulhaddin Elik'ten aldığım silahı yere attım. Bunun üzerine benim silahım da yere düştü. Cüneyt de yere düşen silahımın şarjörünü çıkararak silahımı geri bana verdi. Bu nedenle Cüneyt'i öldürme eylemine katılmışlığım söz konusu değildir. Ben standa tekme atmadım, bu yönüyle Cüneyt'e yönelik herhangi bir eylemim yoktur. Tüm suçlardan beraatimi ve tahliyemi talep ederim" şeklinde konuştu.

"MAKTULÜN SÖZLEŞMESİ GEÇERLİ BİR SÖZLEŞME DEĞİLDİR"

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri