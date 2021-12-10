Öksürük hepimizin başına gelen bir rahatsızlıktır. Bununla beraber bazen vücut hastalığı atlattığı halde öksürük bedeni terk etmiyor. Öksürük, insan vücudunu balgam veya yabancı tahriş edici maddeleri boğazdan temizlemek için kullandığı bir refleks aktivitesidir. Akciğerlerden havanın hızlı bir şekilde atılması şeklinde gerçekleştiriliyor.Toz, alerjen, kirlilik veya duman gibi tahriş edici unsurlar, üst ve alt solunum yollarına girdiğinde, beyne mesaj gönderen sinirleri uyarır ve merkezi sinir sistemi onların varlığından haber dar ediliyor. Uyarıyı alan beyin, göğüs ve karın kaslarına ilgili maddeyi uzaklaştırmak için emir veriyor. Böylece kaslar kasılarak akciğerlerdeki havayı öksürük yoluyla ani bir şekilde dışarı atmaktadır. Öksürük nasıl geçer? Kuru öksürük nasıl geçer? Korona öksürüğü nasıl geçer? Balgam öksürüğü nasıl geçer?

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürük nasıl geçer? Hastalıkla birlikte görülen öksürük normal ve sağlıklı bir durumdur. Fakat birkaç hafta boyunca devam ederse veya renksiz veya kanlı balgamla birlikte görülen öksürük tıbbi yardım gerektiren bir durumu gösterebilir. Bu durumda kesinle bir doktora başvurmalısınız. Öksürüğün geçmesinde yardımcı olacak bazı etmenler vardır.

Geniz akıntısı nedeniyle ortaya çıkan öksürükte bol sıvı tüketimi akıntının yoğunluğunu azaltarak tahriş edici özelliğini minimum seviyeye indirir ve bu sayede nemli kalmasında büyük rol oynar. Aynı zamanda bol sıvı alımı öksürüğün diğer bir nedeni olan kış aylarında pastiller boğazın arkasını uyuşturarak nemlendirir ve öksürük refleksini azaltmaktagörev üstlenir.

Sıcak bitki çayları tüketmek de boğazı yatıştırır.

Bal, boğaz bölgesini kaplayarak tahrişi önler ve öksürüğün yatışmasına fayda sağlar.

Sıcak bir duş, öksürüğün azalmasında rol oynar. Sıcak duş hem soğuk algınlığı hem de alerjilerden kaynaklanan öksürükte etkisi büyüktür.

Kalorifere ıslak havlu koyarak, buhar makinesi ile oda havasını nemlendirmek yardımcı olabilir. Nemli bir oda da kalmakta fayda var.

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Beraberinde balgam üretimi olmayan öksürük kuru öksürük olarak adlandırılır. Alerjilerden reflü hastalığına kadar birçok farklı rahatsızlık kuru öksürüğe neden etkenler arasındadır. Bazı durumlarda ise öksürüğe işaret eden açık bir neden yoktur. Kuru öksürüğün yaygın nedenlerinden biri olan astım, solunum yollarında şişme ve daralma ile seyreden bir durumdur. Astım hastalarında, balgamlı öksürük de görülebilir. Bunun yanı sıra, daha sık olarak kuru öksürük vardır. Kuru öksürük nedenlerinden bir diğeri ise bir tür kronik asit reflü hastalığıdır.

Kuru öksürükle birlikte göğüste ağrı, yanma, yutma güçlüğü, hafif ses kısıklığı gibi belirtiler de kişilerde olabilir. Bir diğer kuru öksürük nedeni olan geniz akıntısıdır. Alerjiler ve grip gibi solunum yolu rahatsızlıklarında ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkta geniz akıntısı o bölgedeki sinir uçlarının tetiklenmesine sebeb olarak öksürük refleksini tetikleyici etki göstermektedir. Boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü ve gece öksürüğü, geniz akıntısı ile beraber görülebilecek belirtiler arasında yer almaktadır. Kuru öksürüğün geçmesi için bol bol sıvı tüketilmelidir. Aynı zamanda, doğal içerikli besinler tüketilmesi tavsiye edilir.

KORONA ÖKSÜRÜĞÜ NASIL GEÇER?

Günümüzde korona virüsüne yakalanan insanlar, virüsü atlatsa bile öksürük vücutta kalabiliyor. Bunun birçok sebebi olabilir. Öksürüğün geçmemesi takdirde bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra besinler sayesinde öksürükten kurtulmak mümkündür. Doğal içerikli besinler alındığı takdirde korona öksürüğünden kurtulmak mümkün olabiliyor. Boğazı fazla tahriş etmeden önüne geçilmesi gerek.

Korona öksürüğü nasıl geçer sorusu, gündemimizde hastalığı geçirmiş herkes tarafından araştırılan ve merak konusudur. Bu öksürükten kurtulmanın birçok alternatif yolları bulunmaktadır. Bol bol sıvı tüketimi bu noktada önem arz etmektedir. Vücut direncinin düşmemesi için yemek öğünlerinin aksatılmaması gerekmektedir. Bal ve zencefil öksürüğü önleyici en önemli organik bir besindir.

BALGAM ÖKSÜRÜĞÜ NASIL GEÇER?

Balgamlı öksürük nasıl geçer? Balgam üretimi ile birlikte görülen öksürüğe denir. Balgam, insan vücudunda, göğüs veya boğazın arkasına bir şey sıkışmış gibi bir hisse neden olmaktadır. Akciğer ve solunum yollarında normal şartlar altında da bir miktar mukus üretimi olmaktadır. Bunun yanı sıra, balgamlı öksürükte solunum sisteminde aşırı bir mukus üretimi söz konusu olmakta. Balgamlı öksürük en çok soğuk algınlığı, grip gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlardan kaynaklanmalıdır.

Bu hastalıkların süresi boyunca burun ve geniz akıntısı ile halsizlik gibi semptomlar hastalık listesine eklenebilir. Bu öksürük türü kronik şekilde kendisini göstermektedir. Balgam öksürüğü uzun süredir geçmiyor ise bir hekime başvurmanız tavsiye edilmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet