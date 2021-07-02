Oğuzhan Uğur'la ilişki yaşayan oyuncu Müjde Uzman'dan aşk dolu paylaşım

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Müjde Uzman, Uğur ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, altına aşk dolu notlar düştü.

Youtube üzerinden yayınladığı "Pinç" programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ilişkilerini açıklamıştı. Şu anda tatillerine devam eden ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

AŞK DOLU SÖZLER YAZDI

Çiftten Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Oğuzhan Uğur'a aşkını bir kez daha ilan etti. Uğur'la el ele çekilen fotoğrafını paylaşan Uzman, altına şu notu düştü:

Sen ben içimde. Cümle alem dışımda. Sen ben biçiminde. İyi ki varsın yanımda

PROGRAMINA KONUK ETTİ

Diğer yandan "PİNÇ" adlı program yapan Uğur, sezon finali bölümüne sevgilisi Müjde Uzman'ı konuk etmişti. İkilinin sohbetleri, hayranları tarafından tam not aldı.