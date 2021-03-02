Öğrencilere istismar davasında 82,5 yıl ceza alan sanık yeniden hakim karşısında

İZMİR'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' iddiasıyla verilen 82 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından 'usuldeki eksiklikler' nedeniyle bozulan emekli öğretmen Adil Şahintürk'ün yeniden yargılanmasına başlandı. Sanık Şahintürk, suçlamaları kabul etmeyerek, "Köylüler sen cennetliksin derlerdi" diyerek, savunma yaptı.

Jandarmaya 17 Mayıs 2014 tarihinde gelen ihbarda, Menderes'in kırsal Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası emekli Adil Şahintürk'ün, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ile istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerinin ifadeleri, psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Adil Şahintürk ise, sevk edildiği adliyede tutuklandı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 15 Ekim 2015 günü görülen duruşmasında, hakkında 102 yıl hapis cezası istenen Şahintürk, tahliye edildi.

DAVAYI KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE TAŞIDIDava, karar aşamasındayken o dönem aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayeti ile tekrar gündeme geldi. 26 Haziran 2016 görülen duruşmada, sanık Adil Şahintürk yeniden tutuklandı. Adli tıp raporlarının beklenmesi nedeniyle uzayan yargılama süreci sonunda savcı, Adil Şahintürk'ün 4 kız öğrenciye yönelik 'zincirleme cinsel istismar' ve 'müstehcen yayın izletmek' suçundan 170 yıl, 2 kız öğrenciye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 65 yıl olmak üzere toplam 235 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 13 Temmuz 2017 tarihindeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şahintürk'ü, 'müstehcen görüntü izletmek' suçundan 3 yıl, 'cinsel istismar' suçundan da 79 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık, öğrencilerden İ.I.'ya 'müstehcen görüntü izletmek' suçlamasından ise beraat kararı verdi.İSTİNAF ONADI, YARGITAY BOZDUBölge Adliye Mahkemesi'ne başvuran Adil Şahintürk'ün avukatı, temyiz dilekçesinde müvekkilinin suçu işlediğine dair delillerin sadece tanık ve mağdur beyanlarından ibaret olduğunu öne sürdü. Sanık avukatı, beyanların da çelişkili olduğunu savunarak, tanık öğretmen Saadet Özkan ile müvekkilinin husumeti olduğunu ve mahkemenin eksik inceleme sonucu karar verdiğini iddia etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede sanık hakkında mağdur İ.I'ya 'müstehcen film izletme' suçundan verilen beraat kararını onadı. 'Cinsel istismar' ve 'müstehcen film izletme' eylemlerinin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını vurgulayarak, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını, mahkemenin kararında esasa ve usule aykırılığı bulunmadığını belirtti. Daire 82 yıl 6 ay hapis cezasını da Yargıtay yolu açık olmak üzere onadı.'KÖYLÜLER BİLE SEN CENNETLİKSİN DERLERDİ'Yargıtay ise kararı, usulde eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdi. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanılan davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Adil Şahintürk, SEGBİS ile katıldı. Taraflar avukatları ise salonda hazır bulundu. 'AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZ BÖYLE ŞEYLER'Söz alan sanık Adil Şahintürk, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Öğrenciler her zaman beni sevdiklerini söylüyorlardı. 42 yıllık öğretmenim. 22 yıl o okulda görev yaptım. İlk günden beri bağırıyorum; Böyle bir şey yapmadım. Aklımın ucundan bile geçmez böyle şeyler. Ege Üniversitesi'nin raporuna bakarsanız çocuklar cıvıl cıvıl. Onlar bir dakika olsun benim yanımdan ayrılmazdı. Ne zaman bir öğrenci velisi kadınla devamsızlık yüzünden tartıştık, bu iftiralar bana atıldı. Köydeki insanlar bile 'Sen cennetliksin' derlerdi. Tahliyemi talep ediyorum. Ben masumum" dedi.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanık hakkındaki suçlamaların istinafta onaylandığına dikkat çekerek, sanığın cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma, ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet CANDAN