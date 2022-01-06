Öğrenciler hedefi vurmak için ok attı

ERZURUM (İHA) - Mili Eğitim Müdürlüğü'nce organize edilen Okullar arası Dart turnuvasında öğrenciler hedefi on ikiden vurmak için performans sergiledi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün 2002 faaliyet programında yer alan okullar arası Dart il seçmeleri Palandöken Kapalı Spor Salonunda devam ediyor.

Dart il seçmeleri 4-7 tarihleri arasında Erzurum ili ve ilçeler dahil olmak üzere ortaokul ve liseler arası genç kızlar, genç erkekler, yıldız kızlar ve yıldız erkekler arasında yapılıyor.

4 gün sürecek Dart İl Seçmelerinde dereceye girecek okullar Rize'de yapılacak Okullar arası Türkiye Dart Şampiyonasında ili temsil edecekler.

Erzincan Dart Sporları İl Temsilcisi Mehmet Köksal yapılan müsabakalarla ilgili yaptığı açıklamada, "2021-2022 Okullar Arası Dart Müsabakaları Erzurum ilinde Palandöken Kapalı Spor Salonunda devam ediyor. Müsabakalar 4-7 Ocak 2022 tarihleri arasında devam ediyor. Müsabakalar yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olarak 4 kategoride devam ediyor, 4-5 tarihlerinde yıldız kızlar ve yıldız erkekler müsabakaları devam ediyor. Müsabakalara Erzurum il ve ilçelerinden 30 okul katılıyor. Dereceye girecek okullar Erzurum'u temsilen Rize'de düzenlenecek müsabakalara gidecekler" dedi.

Dart hedef tahtasının yerden yüksekliğinin 1.73 santimetre hedefe atış mesafesinin ise 2.37 kurularak atışların yapıldığını belirten Köksal, "Sporcuların zeka gelişimleri, hedefe odaklanma ve koordinasyonunu sağlaması gerekmektedir. Bir nevi ayakta satranç oynamak gibidir, ayrıca bu spor dalında ülkemizde Milli Takım düzeyinde sporcularımız da mevcuttur" diye konuştu.

Erzurum il ve ilçelerinden 30 okulun öğrencileri kurulan Dart hedefine tam isabet sağlamaları ve birbirleri ile kıyasıya mücadele etmeleri gözlerden kaçmadı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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