Öğrenciler Bayburt'u öğretmenlerin hazırladığı kitapla her yönüyle öğrenecek

Bayburt'ta öğretmenlerin yörenin her yönünü araştırarak hazırladığı "Şehrimiz Bayburt" adlı kitap, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere seçmeli ders olarak okutulacak.

Bayburt'ta öğretmenlerin yörenin her yönünü araştırarak hazırladığı "Şehrimiz Bayburt" adlı kitap, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere seçmeli ders olarak okutulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli çeşitli branşlardan 7 öğretmen, yaklaşık 6 ay yörenin her yönünü ele alarak araştırmalar yaptı.

Kentin kültürünü, tarihini, ekolojik yapısını, fauna ve florasını inceleyen öğretmenler, "Şehrimiz Bayburt" adlı kitabı hazırladı.

Öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında "Şehrimiz Bayburt" seçmeli dersinde okuyacakları kitap sayesinde yörelerini her yönüyle tanıma fırsatı bulacaklar.

Eğitim ve öğretim müfredatına uygun olarak hazırlanan çalışmadan Bayburt'ta bütün okullardaki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri faydalanacak.

"Güzel bir çalışma oldu ve çocuklarımıza faydalı olacağını düşünüyorum"

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, AA muhabirine, öğretmenlerin hazırladığı kitabın, yeni eğitim öğretim yıldan itibaren tüm ortaokul öğrencilerine dağıtılacağını söyledi.

Karakaşoğlu, kitabı, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafi Eğitiminde Bende Varım" projesi kapsamındaki Orman Okulu'na devam eden öğrencilere dağıttıklarını belirtti.

"Şehrimiz Bayburt" adlı kitabın çok güzel şekilde hazırlandığının altını çizen Karakaşoğlu, içinde bilgilerin yanı sıra birçok görselin de mevcut olduğunu aktardı.

Karakaşoğlu, kitabın 5 üniteden oluştuğuna işarete ederek, birinci ünitede Bayburt'un tanıtıldığını, aynı zamanda şehir ve medeniyet ilişkisinin ön plana çıkartıldığını ifade etti.

İkinci ünitede şehir ve sosyal yaşamın ele alınarak çeşitli fırsatlardan, risklerden, engelsiz yaşamdan bahsedildiğini dile getiren Karakaşoğlu, üçüncü ünitede ise Bayburt'un coğrafi konumu, özellikleri ve tarihine dikkat çekildiğini belirtti.

Karakaşoğlu, şehrin ekonomik unsurlarının da anlatıldığı kitapta öğrencilerin çalışma hayatı, tarım, hayvancılık ve turizmine ait bilgilerin çocuklara aktarıldığına işaret etti.

Kitabın son ünitesinde de şehrin tarihi varlıklarının tanıtıldığının altını çizen Karakaşoğlu, "Bu ünitede Bayburt Kalesi, Ulu Cami, Korgan Köprüsü gibi birçok tarihi yapımız çocuklarımıza tanıtılıyor. Yine somut olmayan kültürel mirasımızdan Bayburt türküleri, halk oyunları, yerel yayıncılık, spor ve sporculara kadar birçok konuda çocuklarımız bilgi sahibi olacak." dedi.

Karakaşoğlu, Şehrimiz Bayburt'un eğlenceli bir kitap olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız, bu kitap bir ders kitabı olarak hazırlandığı için eğlenceli bir şekilde, basit cümlelerle şehrin hayatını, insanını, kültürünü, Bayburt'u tanıma imkanına sahip olacaklar." diye konuştu.

Kitabın, öğrencilerin eğitim hayatının yanı sıra bir kaynak olarak şehrin kültür hayatına da katkı sunacağına inandıklarının altını çizen Karakaşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Güzel bir çalışma oldu ve çocuklarımıza faydalı olacağını düşünüyorum. Buradaki emek tamamen öğretmenlerimize ve bu kitabın tasarımında yer alan arkadaşlarımıza ait. Yaklaşık 6 ay içinde bu kitap hazırlandı. Kitabın hazırlanmasında yer alan öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kalıcı bir eser oldu. Çocukların Bayburt'la ilgili belki de ileride başvuracakları tek kaynak kitap olacak. Çünkü severek, isteyerek, eğlenerek okuyacaklar. Kitaptaki görseller ve grafikler zihinlerinde iz bırakacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci