OGM personel alımı başvuru sonuçları: OGM 3.477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 3.477 personel alımı süreciyle ilgili gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvurularını tamamlayan binlerce aday, OGM personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçlara nasıl ulaşılacağını merak ediyor.

Peki, OGM personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlara erişim nereden sağlanacak? İşte, merak edilen detaylar ve resmi açıklamaların takip edilebileceği platformlar…

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci 28 Mart 2025 itibarıyla sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi heyecanla, "OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

OGM personel alımı başvuru sonuçları

OGM tarafından henüz resmi sonuç tarihi duyurulmamış olsa da, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Nisan ayının son haftasında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

OGM personel alımı başvuru

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan ogm.gov.tr üzerinden veya Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım Platformu ( isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) aracılığıyla T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sorgulama yapabilecekler.