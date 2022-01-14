Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti: Gözü dönmüş gibi bağırdı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti: Gözü dönmüş gibi bağırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Alişan'ın eşi Buse Varol, oğlu Burak'ı okula bıraktığı sırada park yüzünden bir kadınla tartıştı. "Bu kadının kadına yaptığı şiddettir" diyen Varol, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile bir bir anlattı.

Son dönemde Alişan'ın "Buse'yi dizilerde öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözleriyle gündemden düşmeyen oyuncu Buse Varol, oğlunu okula bırakırken talihsiz bir olay yaşadı. Oğlunun okulunun önünde bir kadınla park meselesi yüzünden tartıştığını anlatan Varol, yasal yollara başvuracağını belirtti.

Yaşadığı olayı Instagram hesabından yayınladığı video ile anlatan Buse Varol, şunları söyledi: "Arkadaşlar sizlere kadının kadına şiddeti nasıl olur, onu anlatacağım. Sinirlerim inanılmaz bozuk. Ben her sabah Burak'ı okula bırakıyorum. Arabayı kapının önüne bırakıp, dörtlüleri yakıp kapıdan çocukları teslim ediyoruz. Okulun içine bile girmiyoruz çünkü arabalarımız çalışır halde oluyor... Bu işlem toplamda 1 dakika bile sürmüyor. Bu sabah yine Burak'ı okula bıraktım. Burak'ı indirirken yan tarafa park etmiş bir araba vardı, içinde de bir kadın. Çıldırmış gibi bağırmaya başladı. 'Arabanı çekeceksin', 'Arabanı buraya park etmeyeceksin' diye."

Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti: Bu kadının kadına şiddetidir

"Aslında arabam park halinde değildi, çalışır vaziyetteydi. Kadın bir anda hakaret etmeye başladı ve gerçekten ağıza alınmayacak kelimeler, inanılmaz derecede yükseldi. Çıldırmış gibi, gözü dönmüş gibi arabanın camını açıp bana bağırdı."

"Bir insana nasıl hakaret edebilirsin?" diyerek olayın şokunu atlamadığını belirten Varol, bağrışlardan dolayı oğlu Burak'ın da çok korktuğunu söyledi. Yasal yollara başvuracağını anlatan Varol, "Cipe binip, insanlara bağırarak insanlık olmuyor! Şiddetle kınıyorum. Okuldan bana hakaret ettiğine dair görüntüleri aldıktan sonra kendisine hakaret davası açacağım" şeklinde konuştu.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Öpüşme çıkışıyla gündemden düşmeyen Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım

Öpüşme çıkışıyla gündemden düşmeyen Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
SERKAN ÖZDEMİR:yapacak bişe yok burası türkiye Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title