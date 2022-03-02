Show TV ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Oğlum 4. bölüm full HD izle ve Oğlum full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Oğlum 4. bölüm tek parça izle ve Oğlum full HD bölüm izle diye araştırıyor. Oğlum full HD bölüm izle! Oğlum 4. bölüm tek parça izle! Oğlum son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

OĞLUM SON BÖLÜM NELER OLDU?

Başarılı oyuncu Nazan Kesal'ın hikayeye 'Perma Canan' rolüyle dahil olduğu bölümden yayınlanan sahnede Zeynep ile annesi Canan arasındaki fikir ayrılıklarının ilk sinyalleri verilirken Canan'ın hikayede dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak uyandırıyor. Ön izleme sahnesinde Zeynep'in "Dün, Efe'ye silah çekildi…" sözlerini tekrarlayarak yaşananları unutmamaya ve doğru yolda olduğunu kendine ispatlamaya çalışması ise dikkat çekiyor.

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OĞLUM DİZİSİ KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

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OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

OĞLUM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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