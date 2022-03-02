Oğlum canlı izle! Show TV Oğlum 4. bölüm canlı izle! Oğlum dizisi yeni bölümde neler olacak? Show TV 2 Mart 2022 canlı izle!

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OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de başlıyor.

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum 3. Bölümünde; Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarından sonra oldukça korkmuş haldedir. Efe, Demet'le görüşmek istemez ve ifadesini değiştirir. Demet, Efe'nin İlyas ile karşılaşmasının korkusuyla yalan söylediğini düşünür. Ancak Tuğrul'un avukatı Nedim, Efe'nin ifadesinde yaptığı değişikliği aile ile paylaşır. Tuğrul basının gücünü kullanarak işlerini ve imajlarını düzeltmeyi planlar, Zeynep'e bunun oğlunun iyiliği için olduğunu söyler. Zeynep ve Tuğrul kameraların karşısına geçer ancak işler Tuğrul'un planladığı şekilde olmayacaktır… Tüm bunlar yaşanırken Kaan'ın yokluğu ile yaşamayı öğrenmeye çalıştıkları sırada kızlarını ihmal ettiklerini fark etmeyen Melike ve İlyas çifti Ceren'in eve gelmemesi üzerine tekrar sarsılırlar…

Oğlum son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 4. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Demet'in Zeynep'e sorular sorduğu sahnede Zeynep'in cevapları izleyenlerin yüreğine dokunuyor. Efe doğduktan sonra ona tek başına baktığını, annesinden de yardım istemediğini ifade eden Zeynep'in söyledikleri Demet'i şaşırtırken anne oğulun yaşadığı zor günler gözler önüne seriliyor.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı -

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