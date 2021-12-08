Ödemiş Belediyesi, Çocuk ve Gençlik Meclisleri kurdu

Ödemiş'te bu meclisler çocukların ve gençlerin sesi olacak

Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi için başvurular Ödemiş Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacak.

Ödemiş Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısında Ödemiş Belediyesi'nde kurulan Gençlik Meclisi'nin kuruluş ve çalışma yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi. Ödemiş Belediyesi bünyesinde Çocuk Meclisi kurulması da oybirliği ile kararlaştırıldı.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Gençlerin ve çocukların kentin geleceğinde söz sahibi olması, kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almaları, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerine katkıda bulunulması, bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerde yer alarak bu alanlarda ilgilerinin artırılması, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırılması, birlikte çalışma alışkanlığının geliştirilmesi hedefiyle kurulan Ödemiş Belediyesi Gençlik Meclisi ve Ödemiş Belediyesi Çocuk Meclisi için başvuru süreci başladı.

15-26 yaş aralığındaki gençlerin ve 8-14 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla kurulacak Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi için başvurular, Ödemiş Belediye Hizmet Binası'ndaki Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacak. Yazılı başvuru süreci 24 Aralık'ta tamamlanacak. Başvuru süreciyle ilgili 05338961330 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

ÜYE SAYISI, ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİ İLE AYNI

Ödemiş Belediyesi Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi'nde iki yıl boyunca görev yapacak üye sayısı, Ödemiş Belediye Meclisi üye tam sayısı ile aynı olacak. İki mecliste de 32 üye görev alacak.

Ödemiş Belediyesi Gençlik Meclisi, meclis üye tam sayısının %20'sini geçmemek üzere Ödemiş'teki yüksek öğrenim öğrencileri, %50'sini geçmemek üzere Ödemiş'teki ortaöğretim kurumlarının (özel Okullar ve mesleki eğitim merkezleri dahil) öğrencileri, %30'unu geçmemek üzere bireysel olarak yazılı başvuru yapan gençlerden Belediye Başkanlığı'nın seçtiği temsilcilerden oluşacak.

Ödemiş Belediyesi Çocuk Meclisi, meclis üye tam sayısının %80'ini geçmemek üzere Ödemiş'teki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının (özel okullar dahil) öğrencileri ve %20'sini geçmemek üzere bireysel olarak yazılı başvuru yapan çocuklardan Belediye Başkanlığı'nın seçtiği temsilcilerden oluşacak.

BAŞKAN ERİŞ: "ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi için son derece heyecanlı olduklarını vurgulayan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kentimizi birlikte yönetme ve ortak akılla ilerleme hedefimizin önemli bir parçası da geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin de yönetim süreçlerinde söz sahibi olmasıdır.

Ödemişli çocuklarımızın ve gençlerimizin Büyük Önderimiz Atatürk'ten bizlere miras olan akıl ve bilimin ışında geleceğe hazırlanması, sanat ve sporla iç içe olması ve her türlü kötü alışkanlıktan korunmasının yanı sıra demokrasi kültürünü de erken yaşlardan itibaren içselleştirmelerini hedefliyoruz.

Bu doğrultuda Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geçtiğimiz ay kurulmasını kararlaştırdığımız Gençlik Meclisimiz, kentimiz için alacağımız kararlarda bizlere ışık olacak. Okullardan öğrencilerimiz, kentimizde yükseköğrenim gören konuk gençlerimiz ve bireysel olarak başvuran gençlerimiz ile Ödemiş buluşmaları yaşayacağız.

"GELECEĞİN ÖDEMİŞ'İNİ BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Gençliğin enerjisini Ödemiş'in sinerjisi ile buluşturarak gençlerimizin sesine kulak vereceğiz. Kentimizle ilgili hazırlayacağımız projelerde gençlerimizin fikirleri ve bakış açıları da bizlere yol gösterici olacak. Gençlik temalı projelerimizi birlikte tasarlayacağız. Aynı şekilde çocuklarımızın demokrasi bilinciyle ve kentimizi her yönüyle tanıyıp gelişmelerini de önemsiyoruz. Çocuk aklı demeyeceğiz, çocuk haklı diyeceğiz. Yılın dört mevsimi çocuklarımız ve gençlerimiz için aktivitelerle dolu dolu geçecek.

Dayanışmamızın ve paylaşımımızın yanı sıra Ödemiş için aidiyet duygusunu da güçlendirmiş olacağız. Temsil yeteneğini ve özgüvenini geliştiren genç arkadaşlarımız belki de gelecekte kentimizin yöneticileri olacaklar. Aynı şekilde Çocuk Meclisimizle de bu güzel hedeflerin temellerini erken yaşlardan itibaren atmış olacağız. Yani geleceğin Ödemiş'ini birlikte kuracağız.

Başöğretmenimiz Atatürk'ün, 'Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız' sözü bu demokrasi yolculuğunda yol göstericimiz olacak. Tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı meclislerimize bekliyoruz" dedi.

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