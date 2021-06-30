Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda
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Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Kolombiya'da meydana gelen olayda, video kaydıyla sunum ödevini hazırlayan genç kız, odanın açık penceresinden giren bir şahsın tecavüz girişimine maruz kaldı. Şahıs, genç kızın diretmesinin ardından başarılı olamayarak, evi terk etti.

Kolombiya'nın Apartado şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Psikoloji bölümü öğrencisi anne Sara Quintero, okuldan kendisine verilen sunum ödevini hazırlamak için video kaydetmeye başladı. Bu sırada, havanın sıcak olması nedeniyle evin camları açan kız, video kaydetmeye devam etti.

EVDEN GELEN SESE BAKMAYA GİTTİ

Sara Quintero, video kaydettiği sırada, birtakım sesler duymasının ardından koridora doğru yöneldi. Genç kız, kapıyı açtığında karşısında bıçaklı bir şahıs görmesi nedeniyle büyük şaşkınlığa uğradı. Elindeki bıçağı, genç kıza doğru uzatan şahıs, kızdan soyunarak, yatağa geçmesini istedi.

Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda

SALDIRGANA KARŞI KOYDU

Genç kız, saldırganın dediğini yapmayarak karşı koydu. Ancak saldırgan bu sefer de elindeki bıçakla, kıza tehditler savurmaya başladı. Bu sırada ikili arasında yaşanan boğuşma anları da saniye saniye video kayıt sistemine yansıdı.

Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda

BAŞKA ODAYA GÖTÜRDÜ

Daha sonra yaşananların kayıt altına alındığını anlayan şahıs, genç kızı da alarak başka odaya geçti. Fakat Sara, burada da saldırgana karşı koymaya devam etti. Bıçaklı saldırgan bir süre sonra genç kıza tecavüz edemeyeceğini anlayınca, evden kaçtı.

Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Başına gelenler nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşayan genç kız, kendisini biraz topladıktan sonra video kaydını Instagram hesabından paylaştı. Yerel kaynaklardan, saldırgana ilişkin ilk bilgiler de geldi. Yerel kaynaklar, saldırganın 22 yaşında olduğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığını aktardı.

Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda

AİLESİ, OĞULLARINI SAVUNDU

Genç kızın yaşadığı korku dolu anlarla ilgili saldırganın ailesinden de açıklama geldi. Aile, oğullarında bipolar bozukluk olduğunu ve olay anında ne yaptığı bilmediğini söyledi. Genç kadın, videoyu diğer kadınların önlem alması için paylaştığını belirtti. Diğer yandan saldırganın karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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