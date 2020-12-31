O Ses Türkiye yılbaşı özel 2021 programı olacak mı? O Ses Türkiye konukları kimler olacak? Hangi ünlüler şarkı söyleyecek?

Tv8'de yayınlanan, başladığı günden beri her sene evlere konuk olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı, bu sene de O ses türkiye yılbaşı 2021 özel programı yayınlanacak. Her sene olduğu gibi, bu sene de şarkıcı ve oyuncuların konuk olduğu, şarkı söyleyerek yılbaşlarını keyifli hale getirdiğin O Ses Türkiye konuğu kimler olacak? Hangi ünlüler şarkı

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Tv8, yılbaşında tüm Türkiye halkını bu sene de ekranlara kitleyecek. Geçmiş dönemlerde Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Serenay Sarıkaya, Gupse özay, Özge Özpirinçci MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın konuk olduğu O ses Türkiye yılbaşı özel programının, bu sene O Ses Türkiye konukları kimler olacak? Sahnede hangi ünlüler şarkı söyleyecek? Jüri üyelerinin koltuğunu çevirmeyi başaracak ünlü ise, merak konusu. İşte O Ses Türkiye özel 2021 programı, O ses Türkiye konukları ile ilgili tüm detaylarbu içerikte sizleri beklemekte.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2021 PROGRAMI OLACAK MI?

Son 20 yılın en zor günlerinin geçirildiği bu günlerde, 2020 yılını pandemi ile mücadele ederek, evde korunarak geçirdi ve bu dönemde en çok iş toplumun motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla çabalayan kişileri düştü.Yılbaşı gecesini evde korunarak geçirmek olduğumuz bu günlerde, 2021 yılına ekran karşısında O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ile girecek. Her sene olduğu gibi bu sene bolca kahkahanın ve esprilerin yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 saat 20.00'da ekranlarda olacak.

O SES TÜRKİYE KONUKLARI KİMLER OLACAK? HANGİ ÜNLÜLER ŞARKI SÖYLEYECEK?

O Ses Türkiye yılbaşı özel 2021 programının , O Ses Türkiye konuklarının kimler olacağı kesinleşti. Yepyeni umutlarla gireceğimiz yeni yılda Tv8 kanalında heyecanlı dakikalar seyircilerini bekliyor. Bu yılda kahkahalarla yılbaşını girmemizi sağlayacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında oldukça renkli isimler dikkat çekti. Yılbaşında O Ses Türkiye sahnesinde yer alacak jürisinin karşısına geçerek koltuğunu çevirmeyi başaracak isimler merak konusu. Peki bu isimler kimler oldu?

1- Kerem Bursin

2- Ezgi Mola

3- Mert Fırat

4- Enis Arıkan

5- Hasan Can Kaya

6- Hande Erçel

7- İbrahim Çelikkol

8- Burcu Özberk

9- Demet Özdemir

10- Cemal Can Canseven

11- Ayça Ayşin Turan

12- Serhat Kılıç

13- Özge Özder

14- Sinan Güleryüz

15- Nazlı Çelik

16- Miray Daner

17- Mustafa Mert Koç

18- Hakan Çalhanoğlu

19-Aleyna Tilki

20- Saadet Özsırkıntı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2021 programında birbirinden ünlü isimler sahne alarak, en sevdikleri şarkıyı söyleyecekler.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2020 KONUKLARI KİMLERDİ?

O Ses Türkiye, geçen sene de dikkat çekici konukları ile seyirci ekran başına toplamayı başarmıştı. Hem renkli hem de eğlenceli görüntüler sayesinde seyircisine keyifli vakitler geçirten O Ses Türkiye yılbaşı özel 2020 birbirinden renkli konuklara sahnede yer vermişti.O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2020 konukları Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Bergüzar Korel, Erdal Özyağcılar, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar, Gupse Özay, Serenay Sarıkaya, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, İbrahim Büyükak, Tuvana Türkay, Max Kruse, Danilo Zanna, Afra Saraçoğlu, Fırat Aydınos ve Oğulcan Engin sahne almıştı.