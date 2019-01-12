Nyt: Fbı Trump'ın Rusya İçin Çalışıp Çalışmadığını Araştırdı

New York Times gazetesi, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya için çalışıp çalışmadığına ilişkin gizli bir soruşturma yürüttüğünü yazdı. Beyaz Saray, New York Times'ın bu haberini kınadı.

Gazete, yetkililerin, Donald Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık seçimleri sırasında Rusya ile ilişkilerinden derin şüphe duyduklarını, ancak bu tür bir soruşturmanın hassasiyeti ve ağırlığı nedeniyle o dönem bundan kaçındıklarını belirtti.

Ancak Trump'ın 2017 yılında FBI Direktörü James Comey'yi kovduktan sonra yetkililerin şüphelerinin arttığı ve soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma, Trump'ın bir ulusal güvenlik tehdidi olup olmadığına yönelikti.

Trump, bu tür bir soruşturma için herhangi bir nedenin ya da kanıtın olmadığını söyledi.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vay canına! Başarısız New York Times'tan FBI'ın neredeyse tamamı kovulan ya da bazı çok kötü sebeplerden ötürü kurumu terk etmek zorunda kalan eski yolsuz liderlerinin; yalancı James Comey'i kovmamdan sonra, neden ya da kanıt olmaksızın hakkımda soruşturma açtıklarını öğreniyorum. Tam bir pespayelik!" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da, "Bu absürd" dedi.

Sanders yaptığı yazılı açıklamada, "James Comey kovuldu çünkü o gözden düşmüş bir yandaştı. O zaman görevde olan yardımcısı Andrew McCage ise bilinen bir yalancı ve FBI tarafından kovuldu" dedi.

Amerikan istihbarat yetkilileri, 2016 yılında Donald Trump'ı desteklemek ve rakibi Hillary Clinton'a zarar vermek için Rusya'nın siber saldırılarda bulunduğu ve sosyal medyada sahte haberler yaydığı sonucuna varmıştı.

FBI neyi araştırdı?

New York Times'ın haberine göre, FBI iki tür soruştuma yürüttü. Biri karşı istihabarat toplama, diğeri cezai soruşturma niteliğindeydi.

Karşı istihbarat toplama kısmında, Trump'ın Amerikan çıkarlarına ters gelecek şekilde bilerek Rusya adına çalışıp çalışmadığı ya da farkında olmadan Moskova'nın etkisi altında kalıp kalmadığı araştırıldı.

Cezai soruşturma kapsamında ise, Comey'nin kovulmasının adaleti engelleme amacı taşıyıp taşımadığına bakıldı.

FBI'ın eski direktörü, Kongre'deki bir oturumda, Trump'ın kendisine "Sadakat beklerim" dediğini ve Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e yönelik soruşturmanın sonlandırılması için baskı uyguladığını söylemişti.

Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı bir görüşmeyle ilgili FBI'a yalan beyanda bulunmaktan suçlu bulunmuştu.

Gazete haberini, eski yetkililer, soruşturmayla ilgili bilgili kişiler ve FBI'ın 2017'nin Aralık ayına kadar danışmanlığını yapmış olan James A. Baker'a dayandırdı.

James A. Baker'e göre, eğer Trump Comey'i, Rusya soruşturmasını engellemek için kovdu ise, bu FBI'ın Moskova'nın 2016 seçimlerine ne şekilde müdahale ettiğini anlama yolunda yaptığı çalışmaları engellemek anlamına geliyor ki bu da ulusal güvenliği zedelemekte.

Trump, Comey'i kovduktan iki gün sonra NBC televizyonuna verdiği röportajda, Comey'i kovarken aklında Rusya soruşturmasının olduğunu söylemişti.



New York Times, FBI'ın bu gizli soruşturmasının, Özel Savcı Robert Mueller'in Trump hakkında yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası haline dönüştüğünü yazdı.

Mueller, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinin yönlendirilmesi için Donald Trump'ın kampanya ekibinin Rusya ile işbirliğine gittiği iddialarını araştırıyor.

Mueller, Comey'nin kovulmasından günler sonra atanmıştı.

Trump, Rusya ile işbirliğine gittiği iddialarını reddediyor. Mueller'in yürüttüğü soruşturmayı da "tarihteki en büyük siyasi cadı avı" olarak nitelendirmişti.

New York Times, soruşturmanın karşı istihbarat toplama kısmının devam edip edilmediğinin bilinmediğini yazdı.

Trump'ın avukatlarında Rudolph W. Giuliani, soruşturmanın detaylarıyla ilgili bilgisinin olmadığını söylemekle birlikte, soruşturmanın çok da önemli olmadığını savundu.

Giuliani, "1,5 yıl önce yapılmış ve bu süreçte ulusal güvenliğin ihlaline yönelik herhangi bir şeyin ortaya çıkmamış olması, hiçbir şey bulamadıklarını gösteriyor" dedi.