Nusaybin'de Okullarda Spor Alanı ve Boyama Çalışmaları Başladı

Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesinin eğitim kurumlarına desteği devam ediyor. Belediye, 16 okula spor alanı yapmak için start verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal ilçe merkezinin çehresini yenileyerek vatandaşa kaliteli yerel hizmet anlayışını sunmaya devam ediyor. Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal ve merkezde yer alan 16 okula spor alanı yapmak için çalışmalara başladı. Okulların spor alanlarının daha güzel gözükmesi için boyamaları da yapılacak.

Belediye, Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi ve Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi'nin ardından bugün Zeynel Abidin (Fen ve Sosyal Bil. Prog. Uyg.) İmam Hatip Lisesi'nde beton dökümü işlemi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlıklı ve modern ortamlarda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla, Mehmet Emin KUŞ İmam Hatip Lisesi, Gazipaşa Ortaokulu, Selahaddin Eyyubi Lisesi, Atatürk Lisesi, Emire Gözü Lisesi, Kemal Gözü Kız Meslek Lisesi, Misak-ı Milli Ortaokulu, Sıla Ortaokulu, Duruca Ortaokulu, Girmeli Ortaokulu, Haci Ali Mungan Ortaokulu, Yıldırım Ortaokulu, Oğuzhan İlkokulu, Zeynel Abidin (Fen ve Sosyal Bil. Prog. Uyg.) İmam Hatip Lisesi, Akçatarla Ortaokulu ve Gazi Anadolu Lisesi'nde spor alanı ve boyamalar yapılacak. - MARDİN