Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Nurseli İdiz biyografisi!
Nurseli İdiz, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Nurseli İdiz'in hayatı ve biyografisi merak edilmektedir. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı olan Nurseli İdiz nereli, mesleği nedir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi nedir?
Nurseli İdiz, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Nurseli İdiz'in hayatı ve biyografisi merak edilmektedir. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı olan Nurseli İdiz nereli, mesleği nedir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
NURSELİ İDİZ KİMDİR?
Nurseli İdiz 6 Ekim 1960, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır.
Nurseli İdiz doğum tarihi : 6 Ekim 1960
Nurseli İdiz kaç yaşında : 60 yaşında
Nurseli İdiz mesleği ne : Tiyatro ve sinema sanatçısı
Nurseli İdiz nereli : İstanbul doğumlu (Baba tarafı İskeçe göçmeni, Anne tarafı Kırklarelilidir.)
Nurseli İdiz burcu ne : Terazi
Nurseli İdiz doğum ismi ne : Nurseli Çamlıbel
Nurseli İdiz evli mi : Evet
NURSELİ İDİZ HAYATI?
Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.
NURSELİ İDİZ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi - 2012
Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi - 2012
Evliliğe Gelince: Leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010
Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009
Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007
Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006
İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003
Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2002
İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000
Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul - 1996
Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu
Allaha Sımarladık Cumhuriyet: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu
Hapşırık: Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989
Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Dört Kız Kardeş: Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'den Uyarlayan Müge Gürman - 1986
Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Yaz Misafirleri: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Küçük Adam Ne Oldu Sana: (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981
Kurban (oyun): Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Mihri Müşfik
NURSELİ İDİZ ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?
7. Ankara Film Festivali, 1995, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler
7. Sadri Alışık Ödülleri, 2002, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Şarkıcı
16. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 1994, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler
NURSELİ İDİZ ROL ALDIĞI FİLMLER
Güneşi Gördüm (2009)
O Şimdi Mahkum (2005)
Mumya Firarda (2002)
Şarkıcı (2000)
Asansör (1999)
Salkım Hanımın Taneleri (1999)
Kahpe Bizans (1999)
Böcek (1995)
Kız Kulesi Aşıkları/ Hera İle Leandros (1993)
Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri (1990)
Gece Yolculuğu (1987)
NURSELİ İDİZ ROL ALDIĞI DİZİLER
İlişki Durumu: Evli - 2016 (Mediha)
İlişki Durumu: Karışık - 2015 (Mediha)
Ankara'nın Dikmen'i (dizi) - 2014 (Dilek)
Yalan Dünya (dizi, 2012) - 2014 (Nursel Karakaş)
Harem (dizi) - 2012 (Mozaikli Valide Sultan)
Ömre Bedel - 2009
Can - 2006
Ahududu - 2005
Bir Varmış Bir Yokmuş - 2005
Şöhret (dizi) - 2005
Şeytan Sofrası - 2004
Bir Yıldız Tutuldu - 2003
Serseri Aşıklar - 2003
Baldız Geliyorum Demez - 2002
Kınalı Kar - 2002
90-60-90 - 2001
Cinlerle Periler - 2001
Dünya Varmış - 2001
Benim İçin Ağlama - 2001
Borsa - 2000
Baykuşların Saltanatı - 2000
Beyaz Yalanlar - 2000
Delikanlı - 2000
Rüzgâr Gülü - 1999
Mercan Kolye - 1998
Çözülmeler - 1994
Geçmiş Bahar Mimozaları - 1989