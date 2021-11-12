Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede

BURSA (DHA) - BURSA'da boşandıktan sonra yeniden birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak'ı (26) öldürüp ormana gömen Kemal Bulut (31) ve kayınpederi V.B. ile suçu bildirmediği öne sürülen sevgilisi S.T. (27) ve taksici arkadaşı K.A. (34) adliyeye sevk edildi. Bulut emniyetteki ifadesinde "Aldım babasına götürüp, 'Al kızını yoksa elimde kalacak' dedim. O da bana 'Git ne yaparsan yap. Akşam evinize gelirim orada konuşuruz' dedi. O gün götürdüm, kafasına sıktım, ormanlık alana gömdüm" dediği belirtildi. V.B. ise Bulut'un, kızını öldüreceğinden haberi olmadığını öne sürdü.

Bursa'da, 6 yıl önce evlenen Kemal Bulut ile Nurdan Budak, aldatma iddiasıyla 2019 yılında boşandı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocukları bulunan çift, bir yıl ayrı kaldıktan sonra geçen yıl ailelerin de araya girmesiyle barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladı. Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Kemal Bulut, 2 Kasım günü Budak'ı alıp kayınpederi V.B.'nin iş yerine götürdü. Bulut, "Al kızını yoksa elimde kalacak" dedi. V.B. ise damadını, "Götür ne yaparsan yap. Sonra konuşuruz" diyerek kızıyla birlikte gönderdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.