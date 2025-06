Son günlerde adı sıkça gündeme gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in özel yaşamı da kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar, Ferdi Zeyrek'in eşinin kim olduğunu ve kaç çocuğu bulunduğunu merak ediyor. Peki, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek kimdir? Ferdi Zeyrek eşi Nurcan Zeyrek kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, merak edilen tüm bilgiler…

NURCAN ZEYREK KİMDİR?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, mütevazı yaşam tarzı ve kameralardan uzak durmayı tercih eden yapısıyla öne çıkıyor. 2003 yılında Ferdi Zeyrek ile hayatını birleştiren Nurcan Zeyrek, siyasetin ön safında görünmeyi tercih etmese de zaman zaman toplumsal fayda sağlayan projelere destek veriyor. Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılara yönelik düzenlenen etkinliklerde gönüllü olarak yer almasıyla tanınıyor.

Nurcan Zeyrek kimdir

Ferdi Zeyrek'in özel hayatı, kamuoyunun ilgi gösterdiği konular arasında bulunuyor. Mevcut bilgilere göre Başkan Zeyrek'in, Nurcan Zeyrek ile olan evliliğinden üç kız çocuğu bulunuyor. Aile hayatını medyadan uzak, daha özel bir çerçevede sürdürmeyi seçen Nurcan Zeyrek, bu yönüyle sade bir aile yaşantısı profili çiziyor.

Ferdi Zeyrek eşi Nurcan Zeyrek ne iş yapıyor