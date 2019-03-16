Numan Kurtulmuş: "Bu İttifak, Bremen Mızıkacıları İttifakı"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklaması üzerine, "Biz, MHP ile yaptığımız ittifakı göğsümüz gere gere söylüyoruz. Hem ittifak yapıyorsun, hem ittifak 'yapmadın' diyorsun. Bu ittifakın, Bremen Mızıkacıları ittifakı olduğunu bundan daha iyi ortaya koyan bir şey yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Yoğun bir kalabalık eşliğinde konuşan Kurtulmuş, konuşmasında ilk olarak Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısı ile başladı. Ardından, 31 Mart seçimlerinin öneminden bahseden Kurtulmuş, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yüksek oylar alarak belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Ama bu seçim çoktan bir genel seçim havasına bürünmüştür. Çünkü bu seçim Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten Recep Tayyip Erdoğan'ı halkın oyuyla seçilmiş devlet başkanı olarak seçtikten sonra ilk seçimdir. Milletimiz 24 Haziran'daki iradesine bir kez daha sahip çıkacak, yeni Türkiye istikametinde yürüyüşünü teyit edecektir. Onun için bu seçim yerelin ötesinde genel bir siyaset gidişatını da ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Kurtulmuş, bazı muhalefetin siyasi aktörlerinin terör örgütlerine verdikleri desteğin, bu grupları güçlendirdiğini belirterek, "Gezi parkı olduğunda CHP'nin bazı milletvekilleri oraya giderek, zulüm 1453'te başladı diyenlere destek verdi. Hatta CHP'nin Başkanı gezi olaylarından 6 gün sonra grup toplantısında 'Taksim'de özgürlük mücadelesi veren genç kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum' dedi. Bu onları cesaretlendirmek, onlarla içli dışla olmak değil mi?" ifadelerine yer verdi.

"Bize karşı kurulan ittifak, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'yi yıkmak için kurulan bir ittifaktır"

Cumhur İttifakı'na karşı kurulan Millet İttifakı hakkında da açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "CHP, HDP, İP ve SP partilerinin yöneticilerini bir araya toplasanız ve Türkiye siyasetine ilişkin 4 tane ortak cümle söyle deseniz yoktur. Neyin ittifakını yapıyorsunuz? Benzemezler ittifakı. Birbirine benzemezler hepsi ayrı telden çalar. Bunların bir tane ortak yönleri var; Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de, nasıl giderse gitsin diye düşünüyorlar. Bu millet nasıl meydanlarda müsaade etmediyse, karşımızdaki benzemezler ittifakına demokratik olarak sandıklarda da müsaade etmeyecek ve haddini bildirecektir, Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci çıkartacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hem ittifak yapıyorsun, hem de yapmadım diyorsun"

Kurtulmuş, "CHP'li arkadaşlarımıza sorduğumuzda biraz mahcup, yüzleri kızarıyor HDP ile ittifak yaparlarsa diye, belli olmasın diyorlar. Yapmadık diyorlar. Biz MHP ile ittifak yapıyoruz ve bunu da göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Hem ittifak yapıyorsun hem de 'yapmadım' diyorsun. 24 Haziran seçimlerinde de yaptınız. İstanbul Adalar'da HDP'nin oyu yüzde 23, Şişli'de yüzde 18, Beşiktaş'ta yüzde 15. Çankaya'da yüzde 14, İzmir Bornova'da yaklaşık yüzde 15. Peki HDP'nin bu kadar oyu nereden geldi? Bazı CHP'liler el atından örtülü ittifak yaptılar. HDP'ye oy verelim de onlarda barajı geçsin, böylelikle AK Parti parlamento da çoğunluğa sahip olmasın diye düşündüler" şeklinde konuştu.

HDP' Eş Başkanı Temeli açıklaması

Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, 'CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını' açıklaması üzerine şöyle konuştu:

"Şimdi bu örtü kalktı, çıplak, örtüsüz ve açık bir ittifak vardı. CHP'lilerdeki bu mahcubiyeti HDP'liler de görüyorlar ve bugün HDP'nin eş Başkanı Sayın Temelli şunları söyledi: "Mansur Yavaş da bilecek ki, seçilmişse HDP oyları ile seçilmişti. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki, o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyları ile seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa, zaten siyasette de bir karşılığı olmayacaktır. O benim belediye başkanım olmayacak, o olsa olsa o kentim kayyumu olacaktır' Söze hacet var mı? Diyor ki seçileceksiniz sizi biz seçeceğiz diyor. Zaten İstanbul, Ankara, Adana, İzmir'de HDP'nin aday göstermemesi ne anlama gelir? AK Parti'nin adayını destekleyecek değiller. CHP'nin adayını destekliyorlar. Sayın Temeli de artık yorulmuş. Dediği şu; kaçak köçek ittifak yapmayın, yapacaksanız bu ittifakı açık seçik yapın demek."

"Oylarını CHP ve HDP'den almayı planlıyor, SP amblemi altında seçime gidiyor"

Numan Kurtulmuş konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şanlıurfa'nın bizim karşımızdaki belediye başkan adayı Doğruyol Partisi kökenli bir aileden geliyor. Oylarını HDP'den ve CHP'den almayı tasarlıyor. Parti amblemi olarak da Saadet Partisi'nin amblemi altında seçime giriyor. Siz buradan bir şey anladınız mı? Bu ittifakın Bremen Mızıkacıları ittifakını olduğunu bundan daha iyi anlatan bir şey yok. Allah'ın izniyle gereken cevap 31 Mart tarihinde verilecek. Vatandaşlarımız Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci çıkartarak Türkiye'nin yeni istikametinde yoluna devam etmesini sağlayacaktır." - ORDU

Kaynak: İHA