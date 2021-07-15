Numan Kurtulmuş: "15 Temmuz emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gündür"

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gün olduğunu belirterek, "15 Temmuz Türkiye'nin milli şahlanışının yeniden...

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gün olduğunu belirterek, "15 Temmuz Türkiye'nin milli şahlanışının yeniden büyük güçlü Türkiye'nin aslında başlangıç tarihlerinden birisidir. 15 Temmuz zaferi Türkiye'nin önünü açmıştır. 15 Temmuz zaferi bu milletin önünü açmıştır" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda program düzenlendi. Programa, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması dinlendi. Programın devamında ise şehitlerin isimleri tek tek okunarak, dualar edildi.

"15 Temmuz emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gündür"

Program kapsamında konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin bütün meydanlarında kardeşlerimiz milletimiz fertleri meydanlarda 15 Temmuz'u hatırladıklarını biliyorlar. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ömrümüz olduğu sürece kıyamete kadar her 15 Temmuz'da bu millet bir araya gelecek, birliğine, kardeşliğine, milletine ve memleketine sahip çıkacak. 15 Temmuz'un iki tarafı var. İhaneti unutmayacağız, hainliği unutmayacağız, planları unutmayacağız. Öbür tarafta gaza ruhunu, şehadet ruhunu, millet devlet bütünleşmesini, kardeşliği, dirliği, ezanı, bayrağı unutmayacağız. 15 Temmuz'un şehitlerini rahmetle anıyorum. Gazilerimizi şükranla hatırlıyorum. Burası da gazi alanlardan birisi. Milletimiz kıyamete kadar 15 Temmuzu unutmayacak ve unutturmayarak sahip çıkacak. 15 Temmuz emperyalizmin Türkiye üzerindeki planlarını çöktüğü gündür. Devletin başkanı cumhurbaşkanı çıkın meydanlara bu hainlere derslerini verin dediği zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında milletin bütünleştiği gündür. 15 Temmuz bu memlekete gaza ruhunun dirildiği bir gündür. 15 Temmuz şehadet duygusunun şahlandığı bir gündür. Sadece 251 kardeşimize nasip oldu. Ama milyonlar ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz diyerek yollara düştü. Bütün milletimizden Allah razı olsun. Bu millet bir daha asla ve asla darbecilere ve darbecilerin arkasındaki emperyalistlere bir daha fırsat vermeyecek ve bağımsızlık istikametinde yolunda yürüyecek" dedi.

"15 Temmuz zaferi Türkiye'nin önünü açmıştır"

15 Temmuz zaferinin önemine değinen Kurtulmuş, "Eğer 15 Temmuz'da hainler başarılı olsaydı, bu gün Türkiye Allah muhafaza bölünmüş bir ülke olurdu. Bu gün Türkiye'nin Suriye'den bir farkı kalmazdı. Eğer 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı Türkiye yabancı güçler tarafından işgal bile edilebilirdi. Bunları biliyoruz. Peki 15 Temmuz'da zafer kazandınız ne oldu? 15 Temmuz'da bu millet emperyalizme karşı durdu da ne oldu? Şu oldu yeniden büyük güçlük Türkiye istikametinde hızlı adımlarla yürümeye başladık. Türkiye FETÖ'cüleri, darbecileri içinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleriyle, güvenlik kuvvetleriyle terör örgütlerine diz çöktürdü. Türkiye milli egemenliğini Akdeniz'de sonuna kadar bütün dünyaya ilan etti. Türkiye Kafkaslarda Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonuna destek verdi. Türkiye Karadeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerinde başarı kazandı. Türkiye 15 Temmuz darbesini indirdikten sonraki süreçte Ayasofya'nın kıyamete kadar cami olmasını sağladı. Türkiye Kıbrıs'taki kapalı Maraş'ın açılmasını sağlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini dünyaya ilan etti. 15 Temmuz Türkiye'nin milli şahlanışının yeniden büyük güçlü Türkiye'nin aslında başlangıç tarihlerinden birisidir. 15 Temmuz'da gerçekten bir kahramanlık destanı yazılarak orada kalmış değildir. 15 Temmuz zaferi Türkiye'nin önünü açmıştır. 15 Temmuz zaferi bu milletin önünü açmıştır, hainler bertaraf edilmiş, korku salmıştır ve bir daha böyle bir teşebbüse asla kalkışmayacaklar, akıllarından dahi geçirmeyeceklerdir" diye konuştu.

"15 Temmuz işgal girişimine karşı ortaya koyulan o irade ilelebet payidar olacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, meydanların partisinin, liderinin, bayrağının vatanının arkasında olduğunu söyleyerek, "Birileri 15 Temmuz'un o ruhunu 5 senelik süre zarfında sulandırmak için bir takım ifadeler kullanmada bu milletin kalbinde 15 Temmuz işgal girişimine karşı ortaya koyulan o irade ilelebet payidar olacaktır. 15 Temmuz işgal girişimine karşı nasıl dimdik ayakta olduğunu bu gençliğin siyasetten anlamaz dediğin zaman işte biz siyaseti böyle yaparız, mesele vatan, bayrak, iman, Recep Tayyip Erdoğan olduğunda canımızı ortaya koyar tankın önüne yatarız demektir. Kadınlarımızın helalleşerek çocuklarını bırakarak sokağa çıkmasıdır 15 Temmuz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin tamamında meydanlar dolmuştu. İşte bu günde meydanlarda tıka basa doldu. Bu ülke üzerinde halen bir takım emeller peşinde olanlar, şu meydanlara baksınlar ve hesaplarını ona göre yapsınlar. Bu meydanlar liderinin, partisinin, milletinin, bayrağının, vatanın arkasındadır. Kalbinde iman vardır. İnşallah bundan sonra bu meydanlarda hep birlikte olacağız ve dünyaya bağımsızlığımız ve özgürlüğümüzü haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

"15 Temmuz bir daha Türkiye'de darbe sevdalılarına, alçaklara hainlere geçit vermeyecek bir günün adıdır"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Vedat Demiröz, "15 Temmuz Türkiye'nin bir daha dünyada herkese ders verdiği ve bir daha bu ülkede darbe sevdalılarına, alçaklara, hainlere geçit vermeyeceği bir gündür. Tek partili sistemden sonra bu hainler 1960'ta aynı oyunu yaptılar, 80'de 97'de yaptılar. Ama ne zaman ki 15 Temmuz'a geldiler, bir konuyu atladılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye sevdalılarını atladılar. Bayrak devlet uğruna canını veren insanlar bunlara geçit vermedi. Bunların hesabını bozduk, bundan sonrada derslerini almış oldular. 15 Temmuz bir daha Türkiye'de darbe sevdalılarına, alçaklara hainlere geçit vermeyecek bir günün adıdır" diye konuştu.

"15 Temmuz darbe girişimcilerine vurulan bir tokattır"

15 Temmuz'un vesayet odaklarına indirilen bir tokat olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Türkiye'nin ilerlemesini, Türkiye'nin bağımsızlaşmasını, Türkiye'nin büyümesini tekrar engellemek isteyen küresel sistem ile yerel işbirlikçileri, FETÖ terör örgütünün planlayarak 251 insanımızı şehit ettiği, binlerce insanımızı gazi yaptığı bu hain darbe girişimi o gün sizin sayenizde başarılı olamamıştır. 15 Temmuz darbe girişimcilerine vurulan bir tokattır. 15 Temmuz vesayet odaklarına indirilen bir tokattır. 15 Temmuz, yürü dediğinde cesaret ile liderlik eden Tayyip Erdoğan'ın arkasında, bu milletin yazdığı bir destandır. Buradan sesleniyorum; darbe sevdalılarına, ihanet şebekelerine, memleketimizi yeniden bu sürece sürüklemek isteyenlere biz 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da, Türkiye'de Ulubatlı Hasan'ın 2016 versiyonunu gördük. Nasıl ki Ulubatlı elindeki sancağı burca dikmeye odaklanıp göğsüne gelen okları hiçe saydıysa 15 Temmuz'da sizlerde, liderinden aldığı emir ile göğsünüze gelen mermileri yok sayarak bu bayrağı indirmediniz, ezanı susturmadınız, vatanı böldürmediniz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı