Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar

Nuh'un ailesi ve dünyada bulunan diğer hayvanların korumaya alınması amacıyla gönderildiği belirtilen Nuh'un Gemisi'nin indiği Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Bölgede çalışmalar yapan arkeologlar, 7 bin yıl öncesine ait yaşam kalıntıları buldu.

Kuran'da ve Tevrat'ta da geçen Nuh'un Gemisi'nin Ağrı'ya indiğine inanılıyor. Tanrının büyük bir tufanla "Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım", "Çünkü onlar gaflete düştü" dediği ancak daha sonra Nuh'un Gemisi'yle bir şans daha tanıdığı anlatılan olay, geniş kesimlerin hala ilgisini çekiyor. Bu nedenle Ağrı bölgesindeki çalışmalar da merakla takip ediliyor.

BÖLGENİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

KAÜ araştırma ekiplerince son yapılan keşifte, geminin bulunduğu bölgede 7 bin yıl öncesine ait yaşam izlerinin ortaya çıkmasıyla Ağrı Dağı Bölgesi'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Araştırma Başkanı Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Yardımcıel, bu önemli keşfin, dünya tarihi ve arkeolojisi açısından da çok önemli olduğunun altını çizdi.

7 BİN YIL ÖNCESİNE AİT YAŞAM İZLERİ

Yardımcıel, "Ağrı Dağı bölgesinin hali hazırda ne derece zengin olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bölge insanın ve birçok yerli yabancı araştırmacının da ilgi odağı olan Doğubayazıt Üzengili Köyü sınırlarında bulunan Hz. Nuh'un Gemisi'ne çok yakın bir alanda ele geçirilen çanak çömlek parçaları ve obsidyen kesici alet, bölgede 6500 - 7000 yıl önce yaşamın var olduğuna işaret etmektedir" dedi.

Yardımcıel, daha önce Doğubayazıt'ın hemen kuzeyinde keşfettikleri Kalus Kurgan Alanı ve Kalus Kalesi ile Doğubayazıt kent tarihinin 5000 yıla yakın bir periyot takip ettiğini ortaya koyduklarını ancak bu son keşif ile kent tarihinin 6500 ile 7000 arası bir zamana yayıldığını gördüklerini belirtti. Yardımcıel, halkın kültür varlıklarına sahip çıkması gerektiğine de dikkat çekti.