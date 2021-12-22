'Noel, Ön Türkler'de Nardugan Bayramı'

AYDIN (DHA) - ÖZEL üniversitede görevli akademisyen Eski Çağ tarihi uzmanı Bahtiyar Aydın, Hristiyanların 24 Aralık'ta Hz. İsa'nın doğumu olarak kutladıkları Noel'in aslında Ön Türkler'de yılın son günü olarak kutlanan 'Nardugan Bayramı' olduğunu söyledi. Aydın ; çam ağacı, geyik, kış geceleri çocukları sevindirmek için hediyeler dağıtan 'Ayaz Ata' gibi kavram ve sembollerin tamamının ise eski Türk kültüründen alınma olduğunu dile getirdi.

Eski Çağ tarihi uzmanı Bahtiyar Aydın, Hristiyan aleminin 24 Aralık'ta başlayan ve Hz. İsa'nın doğumu kabul edilen 'Christmas (Noel)' ile yılbaşı kutlamalarının aslında Ön Türkler'e ait 'Nardugan Bayramı'na dayandığını açıkladı. Ön Türkler'de aralık ayının sonunun çok kutlu bir gün olarak kabul edildiğini belirten Aydın, "Bugünde büyük bir kutlama yapılırdı" dedi.

'Hayat ağacı' bütün kültürlerde meyveliyken Türklerde meyvesiz oluşunun, ağacın tanrı ile özleştirilmesinden kaynaklandığını kaydeden Aydın, "Eşinin, benzerinin olmaması gerektiğine olan inançtandır. Genellikle çift başlı kartal ya da 2 büyük kartalla tasvir edilir. Kartal ağacı, ağaç kartalı korur. Bu da Anadolu'dan, 'Ayaz Ata', 'Şahta Baba' veya 'Kış Han', 'Nartugan' adına ne derseniz; Anadolu'daki kışın geceleri çocukları sevindirmek için yapılan saya gezmesi. Yozgatlılar da aynı geleneği sürdürüyor. Adı Tunceli'de 'Khal Gağan', Yozgat'ta ise 'saya gezmesi' ile adlandırılan bu kültür, eski bir Türk kültürüdür. Hristiyanlıkta çam ağacı, geyik, 'Noel Baba' ve hediyeler önemli yer tutar. Bu kavram ve sembollerin tamamı, eski Türk kültüründen alınmadır. Avrupa'da Hristiyan kültürünün oluşumunda Hunlar'ın etkisi yadsınamaz, yok sayılamaz, inkar edilemez ve reddedilemez" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri

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