Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi

25.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:59

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman için "Cenazelerinin camilere sokulmamasına" yönelik ifadesini eleştiren Nihat Hatipoğlu, "Bir din hocasının, ilahiyatçının bu türden sözü veya yorumu İslam'dan uzaklaştırıyor" dedi.

Prof. Nihat Hatipoğlu, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman için "Cenazelerinin camilere sokulmamasına" yönelik ifadesini isim vermeden eleştirdi.

"GÜNAHKARSIN FETVASI VEREREK NE KAZANACAĞIZ?"

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "İnsan kazanmalıyız" diyen Hatipoğlu, "Ateist, deist ve daha nice anlayışın, saflarına insan katmaya çalıştığı şu ortamda insanları kutuplaştırarak, Müslüman değilsin diyerek, günahkarsın fetvası vererek ne kazanacağız? Bu sorgulayan ve uzaklaştıran tavrın kime yaradığına baktınız mı? Bu yol ve üslup, tekfir veya tezyif üslubu çıkar yol değil. Zarardır. Gıdım-gıdım yürüdüğümüz, taşı sıkıp su çıkarırcasına kazandığımız bunca insanı başka yerlere savurmanın vebali ağırdır" ifadelerini kullandı.

"FATURA DİNE KESİLİYOR"

Açıklamasının devamında bu gibi çıkışların faturasının İslam dinine kesildiğini belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti: "Samimi olan insanımızı biraz daha kenetleyelim diye söylenen sözün, sorumlulukla te'lif edilemeyeceği ve çok zarar vereceği kanaatindeyim. İşin bir diğer sıkıntılı tarafı şudur: Bir din hocasının, ilahiyatçının bu türden sözü veya yorumu ne yazık ki, Kur'an'ın ve dinin değerlendirmesi olarak kabul ediliyor. Fatura dine kesiliyor. Mahcur edilen, uzaklaşılan da maalesef sadece İslam oluyor. Ne adına?"

Nihat Hatipoğlu, 'Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım' diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi
Ebubekir Sifil


ÖZDİL, "YAĞMUR DUASI" ÜZERİNDEN DİYANET'E LAF ATMIŞTI

Tele1'de yayınlanan ve Cüneyt Akman'ın sunduğu 'Zamanın Ruhu' programına konuk olan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri'nin kuraklıktan ötürü yağmur duasına çıkmasıyla ilgili olarak "Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Şimdi tabii önceki günkü yazımda da anlatmaya çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olmaması mümkün değil" demişti.

SİFİL TEPKİ ÇEKEN BİR ÇAĞRI YAPMIŞTI: CENAZE NAMAZLARI KILINMASIN

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili tepki çeken bir çağrıda bulunmuştu. Sifil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Nihat Hatipoğlu, 'Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım' diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi


Nihat Hatipoğlu, 'Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım' diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Coşkun Sabah Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:00:05. #1.14#
title