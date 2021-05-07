Nihat Hatipoğlu nereli? Nihat Hatipoğlu kimdir?

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanıdığımız Nihat Hatipoğlu, verdiği sohbet ve vaazlarla faydalı bilgiler aktarıyor. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları sunan Nihat Hatipoğlu izleyicilerin sorularını yanıtlıyor. Akademisyen, ilâhiyatçı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olan Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında ve nereli? Peki, Nihat Hatipoğlu nereli? İşte, detaylar…

Nihat Hatipoğlu nereli? Dini konularda yaptığı yorum ve eleştirilerle faydalı bilgiler konular veren Nihat Hatipoğlu İslami konularda aydınlatıcı bilgiler veriyor. Her Ramazan olduğu gibi 2021 Ramazan ayında da Nihat Hatipoğlu ATV ekranlarında iftar ve sahur programları yapıyor. Programda dertlerin devası dualar, abdest, namaza, oruç, zekat, fitre gibi konular hakkında soruların yanıtlanıyor. Nihat Hatipoğlu nereli?

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

65 yaşında ve Diyarbakırlı olan Nihat Hatipoğlu akademisyen ve ilahiyatçı. Nihat Hatipoğlu ayrıca Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Günümüzde atv'de haftalık programları devam etmektedir.

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.[kaynak belirtilmeli] Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

Eserleri

İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988

İslami Davetin İlkeleri, 1988

Fitneler, 1997

Ashapdan Bir Demet, 1997

Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması, 1997

Ayetlere Farklı Bir Bakış, 1997

Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler, 1999

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü, 1999

Ebu Zür'a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri, 2000

Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak, 2006

Saadet Asrından Damlalar, 2008

Sevgi Dininden Yansımalar, 2009

Dört Halife, 2010

Gökteki Yıldızlar, 2010

O'nu Nasıl Sevdiler, 2010

Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar, 2010

Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları, 2010

Allah'ı Bildiğimi Sanırdım, 2011

Rahmete Firar Etmek, 2011

Büyüklerin Duaları, 2011

Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem, 2011

Hz. Peygamber ile Kur'an'ı Doğru Anlamak, 2015

NİHAT HATİPOĞLU NERELİ?

Nereli: Diyarbakır

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde Atv'de haftalık programları devam etmektedir.

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.[kaynak belirtilmeli] Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.