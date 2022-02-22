Netflix Hesabını Farklı Konumda Yaşayan Biriyle Paylaşmak

Netflix Hesabımı Farklı Konumda Yaşayan Biriyle Paylaşabilir Miyim?

Son on yılda Netflix ve benzeri hizmetler, dizi-film izleyicileri için birincil eğlence kaynağı haline geldi. Ancak bugüne kadar bile Netflix'te hesap paylaşımıyla ilgili birçok efsane varlığını sürdürüyor. En sevdiğiniz TV şovlarının ve filmlerinin son sezonunu huzur içinde izleyebilmeniz için o efsaneleri herkes adına ortadan kaldırmak için buradayız. Hadi başlayalım!

Netflix, sınırsız içeriğe erişim karşılığında düzenli bir ödeme planı taahhüt etmek anlamına gelen abonelik tabanlı bir hizmettir.

Netflix Hesap Paylaşımı Nasıl Çalışır?

İlk olarak, Google'da ve Quora gibi web sitelerinde sıklıkla ortaya çıkan sık sorulan bir soruyu ele alalım. Netflix hesap paylaşımı yasal mı? Evet öyle. Ne de olsa Netflix hesapları tek bir kişiyle sınırlı olsaydı birden fazla profil oluşturamazdınız.

Ancak bazı şartlar geçerlidir. Netflix'in Hizmet Şartları'na göre hesabınız "yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanım içindir ve evinizin dışındaki kişilerle paylaşılamaz." Burası işlerin biraz zorlaştığı yer. Hanenizin üyeleri, şu anda sizinle aynı adreste yaşayan ve muhtemelen aynı internet bağlantısını kullanan aile üyeleri veya oda arkadaşları olarak anlaşılabilir. Ancak, hesabınızı eşiniz veya başka bir şehirde yaşıyorlarsa bir aile üyesiyle paylaşmak isterseniz ne olur?

Teknik olarak hizmet şartlarına aykırı olsa da bu, Netflix'in ilgilenmediği yaygın bir durumdur. Kullanıcıların, farklı şehirlerde ve hatta farklı ülkelerde yaşayan ortakları veya aile üyeleriyle sorunsuz bir şekilde hesap paylaştığına dair çok sayıda anekdot kanıtı vardır. Yine de farklı bir ülkeye gidince içeriklerin aynı olmadığı sorunuyla karşılaşabilirsiniz bu nedenle kendi ülkenizdeki içeriklerle birlikte Netflix'i izlemek için etkili ücretsiz vpn kullanın. Ayrıca Android Authority'de yürütülen bir anket, birçok kişinin dijital akış girişlerini başkalarıyla paylaştığını da gösterdi.

Netflix Baş Ürün Müdürü Neil Hunt, akış hizmetinin "hesap başına bir hane kısıtlamasına uyumu zorlamaya takıntılı" olmadığını söyledi. Bu nedenle, tavsiyemiz mümkünse tek hane kuralına bağlı kalmaya çalışmak, ancak bir üye şu anda başka bir yerde yaşıyorsa da şu an için çok fazla endişelenmemek.

Bu özellikle küçükler için geçerlidir. 18 yaşın altındaysanız, Netflix kendi hesabınızı oluşturmanıza izin vermez. Bir ebeveyn veya veli hesabı kullanmanız gerekir. Okuldan uzaktaysanız veya ortak velayet yoluyla birden fazla veliyle yaşıyorsanız, sizin için en uygun hesabı kullanmanızda bir sakınca yoktur.

Bununla birlikte, Netflix'in, sınırlı bir testin parçası olarak birincil hesap sahibiyle yaşamıyorlarsa yayıncılara kendi hesaplarını oluşturmalarını söyleyen bir uyarı mesajı gönderdiğini bilmelisiniz. Hizmetin gelecekte hesap paylaşımı kısıtlamalarını gerçekten ne zaman uygulayacağı veya uygulayacağı konusunda bir onay yok. Ancak Netflix, sonunda hesap paylaşımını azaltmak için iki faktörlü kimlik doğrulamayı sunabilir.

Akılda tutulması gereken bir şey, fiyat planınız ne olursa olsun, her Netflix hesabının yalnızca beş ayrı profille sınırlı olmasıdır. Ancak bu, beşinin de aynı anda yayınlanabileceği anlamına gelmez.

Netflix'i Aynı Anda Kaç Cihaz İzleyebilir?

Sezgisel gibi görünse de hesap başına oluşturabileceğiniz profil sayısı, aynı anda Netflix yayınlayabilen cihaz sayısıyla ilişkili değildir. Bunu fiyat planınız belirleyecektir. İşte planınıza göre hizmetten aynı anda kaç ekran yararlanabileceğiniz:

Netflix Temel (ayda 26,99 TL) — tek ekran

Netflix Standard (aylık 40,99 TL) — iki ekran

Netflix Premium (ayda 54,99 TL) — dört ekran

Ancak bir Temel planınız varsa, bu onu bir aile üyesi veya bir arkadaşınızla paylaşamayacağınız anlamına gelmez. Netflix'i günün farklı saatlerinde izlemeniz gerekecek. veya tek ekranda birlikte izleyecek bir şeyler bulun.

Netflix İçeriğini Kaç Cihaz İndirebilir?

Netflix'in sunduğu en iyi özelliklerden biri, çevrimdışı görüntüleme için içerik indirme yeteneğidir. Ancak, işlevi kullanabilecek cihaz sayısında bir sınır vardır. Eşzamanlı akışlar gibi, Netflix Basic bir indirme cihazına sahip olabilir, Standard iki ile hafif bir yükseltmeye sahiptir ve Premium dört teklif sunar.

Fiyat planınız Netflix indirme cihazlarının sayısını belirler.

Elbette bu, Netflix uygulamasını birden fazla akıllı telefona ve tablete indiremeyeceğiniz ve hepsinde içerik izleyemeyeceğiniz anlamına gelmez. Ancak, belirlenmiş indirme cihazlarına sahip olmanız gerekir. Örneğin yeni bir telefon aldığınızda, birinden diğerine geçmek istiyorsanız, eski telefondan indirilen içeriği silmeniz yeterlidir. Ayrıca, Hesap'a gidip Ayarlar bölümünde İndirilen Cihazları Yönet'i tıklayarak da kaldırabilirsiniz.

Uygulama, Wi-Fi'ye bağlandığında yeni bölümleri otomatik olarak indireceğinden Akıllı İndirmeleri de devre dışı bırakmalısınız. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Eski cihazınızda Netflix uygulamasını açın, ardından ekranın sol alt kısmındaki İndirilenler'e dokunun.

Ekranın üst kısmında Akıllı İndirmelerin durumunu görmelisiniz.

Ona dokunun ve kapatın.

Artık yeni akıllı telefonunuza herhangi bir hata almadan içerik indirebilmelisiniz.

Hesabınızı İzinsiz Kullananları Hesabınızdan Kaldırma

Eski sevgilinizin hesabınızı gizlice kullandığından şüpheleniyor musunuz? veya bir aile üyesinin şifrenizi başka biriyle paylaştığını mı? O zaman hesap temizleme zamanı! Netflix hesabı sahibiyseniz yapabilecekleriniz burada.

Netflix'i açın ve profil simgenize tıklayın veya dokunun. Açılır menüden Hesap'ı seçin.

Üyelik ve Faturalandırma bölümünde Şifreyi değiştir'e tıklayın. Eski şifrenizi girmeniz ve yeni bir şifre oluşturmanız gerekecektir. Kolayca tahmin edilemeyecek yeni bir şifre seçtiğinizden emin olun. İdeal olarak, önceki şifreden farklı bir şeyle gidin.

Kaydetmeden önce Tüm cihazların yeni şifre ile tekrar oturum açmasını gerektir seçeneğini işaretleyin.

Yeni şifrenizle oturum açın ve Netflix hesabınızın keyfini kendinize göre çıkarın!

Parolayı değiştirdikten sonra bile kimsenin hala etrafta takılmadığından kesinlikle emin olmak istiyorsanız, Ayarlar bölümüne gidebilir ve her ihtimale karşı Tüm cihazlardan çıkış yap üzerine tıklayabilir/dokunun.

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