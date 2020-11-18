- NEO Okulları, geleceğin mesleklerini öğretiyor

- NEO Okulları, geleceğin mesleklerini öğretiyor Şırnak'ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Araştırma ve Geliştirme Birimi, Özel Nebahat Onuk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi elektrik ve elektronik atölyelerinde incelemede bulundu.

- NEO Okulları, geleceğin mesleklerini öğretiyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Araştırma ve Geliştirme Birimi, Özel Nebahat Onuk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi elektrik ve elektronik atölyelerinde incelemede bulundu.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Silopi Kaymakam Can Kazım Kuruca'nın eşi Eda Kuruca ve AR-GE Birimi ile birlikte Özel NEO Lisesini ziyaret etti. Özel NEO Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Onuk ve öğretmenleri tarafından karşılanan AR-GE birimi elektrik ve elektronik atölyelerini inceledi. Teknolojik imkanlar ve iş sağlığı açısından tam donanımlı atölyelerde öğretmenler tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Geleceğin mesleklerinin yetiştirildiği atölyeleri dolaştıktan sonra açıklamada bulunan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, "Okulumuz, beni gerek fiziksel özellikleri gerek teknik donanımlar anlamında çok etkiledi. Öncelikle Serdar beye bu güzel eğitim kampüsünü Silopi'ye kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Proje ekibimiz ve okulumuzun değerli öğretmenleri ile ileri dönük yapılabilecek projelerle alakalı fikir alışverişinde bulunduk. Gerek okulumuzun fiziksel ve donanım imkanlarının fazla olması gerekse öğretmenlerimizin özverili yaklaşımları beni gelecek adına umutlandırdı. NEO bilim ve teknik okulumuzda başarılı çalışmalar yapacağımıza olan inancım sonsuz. İnşallah en kısa sürede üretime geçecek kaliteli projeleri hayata geçireceğiz. İstişarelerimiz devam edecek. NEO üretecek, öğrencilerimiz kazanacak, Silopi kazanacak, ülkemiz kazanacak" dedi.

"Silopili gençlere kolejde ücretsiz okuma imkanı sunduk"

Okul hakkında bilgi veren Özel Nebahat Onuk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Lale ise "Okulumuz 2017 yılında faaliyete girerek Silopili gençlere, kolejde ücretsiz okuma imkanı sağlayan tek okul olmuştur. Okul olarak önceliğimiz gençlerimizi yetenekleri ile tanımak ve yeteneklerine göre öğrencilerimizi desteklemek amacındayız. Şuan okulumuzda dile yatkınlığı olan öğrencilerimiz için dil sınıfı açarak İngilizce öğretmenliği-tercümanlık gibi dallarda öğrencilerimizi yetiştirmekteyiz. Ayrıca okulumuzda Wushu Türkiye 1.'si, 2.'si ve 3.'sü bulunmaktadır. Aynı zaman da bu öğrencilerimiz Balkanlar'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmışlardır. Bunun dışında masa tenisi Türkiye şampiyonu da NEO Lisesi öğrencisidir. Üniversite hayali olan her öğrencimiz için okul içerisinde üniversiteye hazırlık kursumuzda üniversite sınavlarına yönelik kaynaklarını yine okulumuz kendi bütçesinden karşılamaktadır. Bu kaynakların içerisinde konu tarama testleri, soru bankaları ve deneme sınavları gibi önemli kaynaklar bulunmaktadır. Okul olarak elektrik elektronik okulu olmamızdan dolayı da günümüz ihtiyaçlarını yakından takip ederek ülkemizin istihdamına fayda verecek, ithalatı azaltacak çalışmalarımız da oluyor. Şuan yaptığımız çalışmalardan bahsedecek olursak, ortam dezenfektanı yapıyoruz ve dezenfektanlarımız UV ışınlı olup virüsleri bulunduğu ortamda parçalayıcı özelliğe sahiptir. Diğer bir çalışmamız da temassız ateş ölçer yapmak bunun için de ciddi yatırımlarımız ve çalışmalarımız mevcuttur" diye konuştu.

"İşsizliği azaltacak çalışmalarımız var"

Önümüzdeki dönemlerde işsizliği azaltacak çalışmalarının olduğunu aktaran Lale, "Önümüzdeki dört yıl içerisinde de yine üretime dayalı istihdamı arttırıcı, ihracatı arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak aynı zaman da Silopi gibi genç nüfusun fazla olduğu bir yerde işsizliği azaltacak çalışmalarımız olacaktır. Kurucumuz Serdar Onuk led ışık üretimi, otomobil elektrik tesisatı üretimi ve trafo üretimi için çeşitli fabrikalar, iş adamları ve tüccarlarla istişare halindedir. Hali hazırda da 50 kişinin çalıştığı bir fabrika ile işe başlamış bulunup fabrikamızda kumanda sistemleri üretmekteyiz. Okul olarak vizyonumuz geleceğe güvenle bakan kendi ayakları üzerinde durabilen iş kaygısı olmayan doğru hamleler ve yönlendirmelerle güzel bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz bu konuda fikirleriyle, yatırımlarıyla bizleri destekleyen okul kurucumuz Serdar Onuk'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"'Okulumuz, 'Dünya Türkiye ile Türkiye benimle büyüyecek' vizyonuna sahip"

Özel Nebahat Onuk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Onuk ise okullarının 'Dünya Türkiye ile Türkiye benimle büyüyecek' vizyonuna sahip olduğunu söyledi. Onuk, şöyle devam etti:

"Okulumuz dünyanın kültürel sanayi ve teknoloji gelişimine katkı da bulunan, çağdaş uygarlık düzeyini aşmayı hedefleyen, branşında gerekli donanıma sahip, yükseköğrenime ve Türkiye'nin çalışma alanlarına kalifiye eleman yetiştirmektedir. Okulumuz 'Dünya Türkiye ile Türkiye benimle büyüyecek' vizyonuna sahip mesleki eğitimde öğrencileri alanlarında en iyi şekilde yetiştirerek ülke ekonomisini kalkındıracak ve kendi işini kuracak temel alt yapısını oluşturan eğitim donanımı ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek, aynı zamanda yükseköğretime öğrenci hazırlamaktır. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs süreci boyunca gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze uygulamalı eğitimle öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak TSE, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen tüm koşulların okulumuzda sağlanması neticesinde Silopi ilçesinde ilk 'Okulum Temiz' belgesini almaya hak kazanarak sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamına model oluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz NEO Okulları kuruluş tarihinden itibaren bölgede en çok tercih edilen Eğitim kurumudur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AZİZOĞLU