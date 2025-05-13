Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Nebahat Çehre'nin yaşı sık sık magazin gündeminde yer alıyor. "Nebahat Çehre kaç yaşında?" sorusunun cevabı kadar, onun sanat kariyeri ve hayat hikâyesi de merak konusu oluyor. Peki, Nebahat Çehre kimdir? Nebahat Çehre kaç yaşında, nereli?

NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA?

Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 tarihinde Samsun'da doğmuştur. Bu bilgilere göre, 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 81 yaşındadır.

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

1944 yılında Samsun'da doğdu. Dört çocuklu bir ailenin tek kızı olan Çehre, anne tarafından Laz, baba tarafından ise Gürcü kökenlidir.

Çehre, 1960 yılında Türkiye Güzeli seçilerek mankenlik ve fotomodellik kariyerine adım atmıştır. 1961 yılında "Yaban Gülüm" filmiyle sinema dünyasına giriş yapmış, ardından "Acı Hayat", "Kamalı Zeybek" gibi filmlerde rol almıştır. 1964-1968 yılları arasında Yılmaz Güney ile birlikte 13 filmde oynamış ve 1967 yılında evlenmişlerdir. Ancak bu evlilik 1968 yılında sona ermiştir.

1970'li yıllarda şarkıcılığa yönelen Çehre, Sezen Aksu'nun bestesi olan "Büklüm Büklüm" adlı şarkısıyla müzik dünyasında da adından söz ettirmiştir. 2000'li yıllarda televizyon dizilerine dönüş yaparak "Haziran Gecesi", "Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda önemli roller üstlenmiştir.

NEBAHAT ÇEHRE'NİN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1961: Yaban Gülüm

1962: Memnu Meyva

1962: Meçhule Gidenler

1962: Gümüş Gerdanlık

1962: Aşk Bekliyor

1962: Acı Hayat

1962: Kanun Kanundur

1962: Esir Kuş

1962: Sevimli Serseri

1963: İki Vatanlı Kadın

1963: Çiçeksiz Bahçe

1963: Barut Fıçısı

1963: Bize de mi Numara

1964: Avanta Kemal

1964: İki Sene Mektep Tatili

1964: Güzeller Kumsalı

1964: Çöpçatanlar Kampı

1964: Dev Adam

1964: Kral Arkadaşım

1964: Affetmeyen Kadın

1964: Kamalı Zeybek

1964: Lekeli Aşk

1964: Dağ Başını Duman Almış

1965: Dağların Oğlu

1965: Silaha Yeminliydim

1965: Şoförün Kızı

1965: Kardeş Belası

1965: Melek Yüzlü Caniler

1965: Silahların Sesi

1965: Pişkin Delikanlı

1965: İçimizdeki Boşluk

1965: Dokuz Canlı Adam

1966: Kırık Hayatlar

1966: Aslanların Dönüşü

1966: Yalnız Adam

1966: İntikam Fırtınası

1966: Büyük İntikam

1966: Dövüşmek Şart Oldu

1966: Eşrefpaşalı

1966: Kibar Haydut

1966: At Avrat Silah

1966: Yedi Dağın Aslanı

1967: Felaket Kuşu

1967: Balatlı Arif

1967: Eşkiya Celladı

1967: Çirkin Kral Affetmez

1968: Pire Nuri

1968: Hacı Murat Geliyor

1968: Korkusuz Yabancı

1968: Parmaksız Salih

1968: Malkoçoğlu Kara Korsan

1968: Aşkların En Güzeli

1968: Kızıl Maske

1968: Beyoğlu Canavarı

1968: Toprağın Gelini

1968: Seyyit Han

1969: Demir Pençe

1969: Zorro'nun İntikamı

1969: Zorro Kamçılı Süvari

1969: Zorro'nun Kara Kamçısı

1969: Zorro Dişi Fantoma'ya Karşı

1969: Yayla Kızı Gül Ayşe

1969: Talihsiz Gelin

1969: Sürgünler

1969: Kirli Yüzlü Melek

1969: Dikenli Hayat

1969: Demir Pençe Casuslar Savaşı

1969: Namluda Üç Kurşun

1969: Çılgınlar Cehennemi

1969: Yılan Soyu

1969: Ringo Vadiler Kaplanı

1969: Ölüm Şart Oldu

1969: Nisan Yağmuru

1969: Namus Fedaisi

1970: Fatoş Talihsiz Yavru

1970: Adsız Cengaver

1970: Yaşamak İçin Öldüreceksin

1970: Müthiş Türk

1970: Günahsız Katiller

1970: Ecelin Gölgesinde

1970: Ana Gibi Yar Olmaz

1970: Kaderin Pençesinde

1971: Sürgünden Geliyorum

1971: İntikam Kartalları

1971: Elmacı Kadın

1972: Kan Dökmez Remzi

1972: Alçaklar Cehenneme Gider

1972: Aynı Yolun Yolcusu

1974: Beş Tavuk Bir Horoz

1975: Yarış

1985: Kahreden Gençlik

1986: Güneşteki Leke

1987: Eski Sevdalar Gibi

1988: Kimlik

1988: Yaşamak

1992: Yedikuleli Mihriban

2001: Yeni Hayat

2002: Kardelen

2003: Gülüm

2003: Zalim

2004: Haziran Gecesi

2006: Candan Öte

2006: Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2008: Aşk-ı Memnu

2011: Muhteşem Yüzyıl

2013: A.Ş.K.

2014: Kara Para Aşk

2015: Kanlı Ocak

2018: Yuvamdaki Düşman

2020: Menajerimi Ara