Nebahat Çehre kaç yaşında?
"Nebahat Çehre kaç yaşında?" sorusu, usta oyuncunun hem yeni nesil hem de geçmişten bugüne ekran başında onu izleyen hayranları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Nebahat Çehre, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en köklü isimlerinden biri olarak yıllardır ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Nebahat Çehre'nin yaşı sık sık magazin gündeminde yer alıyor. "Nebahat Çehre kaç yaşında?" sorusunun cevabı kadar, onun sanat kariyeri ve hayat hikâyesi de merak konusu oluyor. Peki, Nebahat Çehre kimdir? Nebahat Çehre kaç yaşında, nereli?
NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA?
Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 tarihinde Samsun'da doğmuştur. Bu bilgilere göre, 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 81 yaşındadır.
NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?
1944 yılında Samsun'da doğdu. Dört çocuklu bir ailenin tek kızı olan Çehre, anne tarafından Laz, baba tarafından ise Gürcü kökenlidir.
Çehre, 1960 yılında Türkiye Güzeli seçilerek mankenlik ve fotomodellik kariyerine adım atmıştır. 1961 yılında "Yaban Gülüm" filmiyle sinema dünyasına giriş yapmış, ardından "Acı Hayat", "Kamalı Zeybek" gibi filmlerde rol almıştır. 1964-1968 yılları arasında Yılmaz Güney ile birlikte 13 filmde oynamış ve 1967 yılında evlenmişlerdir. Ancak bu evlilik 1968 yılında sona ermiştir.
1970'li yıllarda şarkıcılığa yönelen Çehre, Sezen Aksu'nun bestesi olan "Büklüm Büklüm" adlı şarkısıyla müzik dünyasında da adından söz ettirmiştir. 2000'li yıllarda televizyon dizilerine dönüş yaparak "Haziran Gecesi", "Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda önemli roller üstlenmiştir.
NEBAHAT ÇEHRE'NİN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
1961: Yaban Gülüm
1962: Memnu Meyva
1962: Meçhule Gidenler
1962: Gümüş Gerdanlık
1962: Aşk Bekliyor
1962: Acı Hayat
1962: Kanun Kanundur
1962: Esir Kuş
1962: Sevimli Serseri
1963: İki Vatanlı Kadın
1963: Çiçeksiz Bahçe
1963: Barut Fıçısı
1963: Bize de mi Numara
1964: Avanta Kemal
1964: İki Sene Mektep Tatili
1964: Güzeller Kumsalı
1964: Çöpçatanlar Kampı
1964: Dev Adam
1964: Kral Arkadaşım
1964: Affetmeyen Kadın
1964: Kamalı Zeybek
1964: Lekeli Aşk
1964: Dağ Başını Duman Almış
1965: Dağların Oğlu
1965: Silaha Yeminliydim
1965: Şoförün Kızı
1965: Kardeş Belası
1965: Melek Yüzlü Caniler
1965: Silahların Sesi
1965: Pişkin Delikanlı
1965: İçimizdeki Boşluk
1965: Dokuz Canlı Adam
1966: Kırık Hayatlar
1966: Aslanların Dönüşü
1966: Yalnız Adam
1966: İntikam Fırtınası
1966: Büyük İntikam
1966: Dövüşmek Şart Oldu
1966: Eşrefpaşalı
1966: Kibar Haydut
1966: At Avrat Silah
1966: Yedi Dağın Aslanı
1967: Felaket Kuşu
1967: Balatlı Arif
1967: Eşkiya Celladı
1967: Çirkin Kral Affetmez
1968: Pire Nuri
1968: Hacı Murat Geliyor
1968: Korkusuz Yabancı
1968: Parmaksız Salih
1968: Malkoçoğlu Kara Korsan
1968: Aşkların En Güzeli
1968: Kızıl Maske
1968: Beyoğlu Canavarı
1968: Toprağın Gelini
1968: Seyyit Han
1969: Demir Pençe
1969: Zorro'nun İntikamı
1969: Zorro Kamçılı Süvari
1969: Zorro'nun Kara Kamçısı
1969: Zorro Dişi Fantoma'ya Karşı
1969: Yayla Kızı Gül Ayşe
1969: Talihsiz Gelin
1969: Sürgünler
1969: Kirli Yüzlü Melek
1969: Dikenli Hayat
1969: Demir Pençe Casuslar Savaşı
1969: Namluda Üç Kurşun
1969: Çılgınlar Cehennemi
1969: Yılan Soyu
1969: Ringo Vadiler Kaplanı
1969: Ölüm Şart Oldu
1969: Nisan Yağmuru
1969: Namus Fedaisi
1970: Fatoş Talihsiz Yavru
1970: Adsız Cengaver
1970: Yaşamak İçin Öldüreceksin
1970: Müthiş Türk
1970: Günahsız Katiller
1970: Ecelin Gölgesinde
1970: Ana Gibi Yar Olmaz
1970: Kaderin Pençesinde
1971: Sürgünden Geliyorum
1971: İntikam Kartalları
1971: Elmacı Kadın
1972: Kan Dökmez Remzi
1972: Alçaklar Cehenneme Gider
1972: Aynı Yolun Yolcusu
1974: Beş Tavuk Bir Horoz
1975: Yarış
1985: Kahreden Gençlik
1986: Güneşteki Leke
1987: Eski Sevdalar Gibi
1988: Kimlik
1988: Yaşamak
1992: Yedikuleli Mihriban
2001: Yeni Hayat
2002: Kardelen
2003: Gülüm
2003: Zalim
2004: Haziran Gecesi
2006: Candan Öte
2006: Dün Gece Bir Rüya Gördüm
2008: Aşk-ı Memnu
2011: Muhteşem Yüzyıl
2013: A.Ş.K.
2014: Kara Para Aşk
2015: Kanlı Ocak
2018: Yuvamdaki Düşman
2020: Menajerimi Ara