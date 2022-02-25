NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya'nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika