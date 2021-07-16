NATO'da AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açıldı
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NATO'da AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açıldı

NATO'da AA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

NATO karargahında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

NATO karargahında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahındaki serginin açılışına Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Baiba Braze, bazı NATO ülkelerinin daimi temsilcileri, Türk askeri ve diplomatik delegasyonundan yetkililer ile NATO görevlileri katıldı.

Büyükelçi Öztürk, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen açılıştaki konuşmasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hafızalarda tutmak için böyle bir sergi düzenlediklerini söyledi.

Öztürk, "Burada sergilenen fotoğraflar Anadolu Ajansı tarafından darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardır. Bu fotoğraflar milletimizin cesaret ve kararlılığını göstermektedir." dedi.

İstiklal Marşı'ndaki "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!" dizelerini hatırlatan Öztürk, Türk halkının 5 yıl önce özgürlükleri ve bireysel hakları için hain FETÖ şebekesine karşı durduğunu söyledi.

Öztürk, Türk halkının ve devletinin seçilmiş hükümete karşı teşebbüs edilen darbeyi reddettiğini vurgulayarak, bu uğurda hayatını feda eden 251 şehidin ve yaralanan 2 bin kişinin unutulmayacağını belirtti.

NATO'nun bir "demokrasiler ittifakı" olduğuna işaret eden Öztürk, Washington anlaşmasında da yer alan demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve kişisel özgürlüklerin ittifakın esas değerleri olduğunu söyledi.

Öztürk, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in darbe girişimini kınayan ve Türkiye ile dayanışma sergileyen ilk liderlerden olduğunu, Genel Sekreter'in darbe girişiminden sonra Ankara'da bombalanan TBMM'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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