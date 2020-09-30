Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği hangi tarihlerde yatırılacak? Nakdi ücret desteği nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği hangi tarihlerde yatırılacak? Nakdi ücret desteği nedir?

30.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:25
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği hangi tarihlerde yatırılacak? Nakdi ücret desteği nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bugün yaptığı açıklama sonrası nakdi ücret desteğinin ne zaman verileceği ve nakdi ücret desteğinin tam olarak ne olduğu gibi sorular gündeme geldi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILIYOR

İŞKUR eylül ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ekim'de başlayacağını duyurdu. İŞKUR remi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada'Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde Iban bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleşecektir. İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlarımız için 8 Ekim, Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlarımız için 9 Ekim tarihinde ödemeler gerçekleşecektir.' dedi.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği hangi tarihlerde yatırılacak? Nakdi ücret desteği hangi tarihlerde yatırılacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için kişilerin, ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh etmesi şartı aranır. Bu vatandaşlar ve çalışanlar nakdi ücret desteğinden başvuru koşullarını yerine getirdiği sürece yararlanır. Eğer kısa çalışma ödeneği alıyorsanız, hala nakdi ücret desteğinden yararlanabilirsiniz.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği hangi tarihlerde yatırılacak? Nakdi ücret desteği hangi tarihlerde yatırılacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından verilen Nakdi Ücret Desteği oldukça merak ediliyor.

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.

İlgili Haberler

İsviçre'de asgari ücret ne kadar? En yüksek asgari ücret hangi ülkede? 2020 asgari ücretleri
İsviçre'de asgari ücret ne kadar? En yüksek asgari ücret hangi ülkede? 2020 asgari ücretleri
Ehliyeti kimlik kartına yükleme: Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet kimlik kartı randevu
Ehliyeti kimlik kartına yükleme: Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet kimlik kartı randevu
2020 TYP kura sonuçları açıklandı mı? KPSS kura sonuçları sorgulama! İŞKUR TYP alımları nasıl yapılıyor?
2020 TYP kura sonuçları açıklandı mı? KPSS kura sonuçları sorgulama! İŞKUR TYP alımları nasıl yapılıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Meral Akşener Fahrettin Koca Charles Michel Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Ali Sürmeli Ajda Pekkan
Spor Samatta Sörloth Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar
Daha Fazla Bursa Çocuk İntihar Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği hangi tarihlerde yatırılacak? Nakdi ücret desteği nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 11:25:50. #1.15#
title