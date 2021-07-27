Myanmar askeri yönetimi, 2020 genel seçim sonuçlarını geçersiz saydı
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Myanmar askeri yönetimi, 2020 genel seçim sonuçlarını geçersiz saydı

Myanmar askeri yönetimi, 2020 genel seçim sonuçlarını geçersiz saydı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin partisinin iktidara geldiği 8 Kasım 2020 genel seçimlerinin sonucunun geçersiz olduğuna hükmetti.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin partisinin iktidara geldiği 8 Kasım 2020 genel seçimlerinin sonucunun geçersiz olduğuna hükmetti.

1 Şubat darbesinin ardından askeri yönetimin kurduğu Birlik Seçim Komisyonunun (UEC) Başkanı Thein Soe, 2020 seçimlerinde Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) hile yaptığı iddialarına ilişkin soruşturmayı tamamladıklarını açıkladı.

UEC Başkanı Soe, 11 milyondan fazla oyda hile yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, "NLD, Kovid-19 yasaklarını kendi lehine kullanarak diğer partilerin adaylarını güçsüz kılmıştır." dedi.

Seçimlerde haksız rekabet ve seçim sonrası oy sayımlarında hile yapıldığına dair iddiaların kesinleştiğini kaydeden Soe, "Özgür ve adil bir ortamda yapılmayan 2020 seçimlerinin sonuçları iptal edilmiştir." şeklinde konuştu.

Soe, yeni genel seçimlerin ne zaman düzenleneceğine dair bilgi vermedi.

Birlik Seçim Komisyonu 13 Temmuz'da, seçimlerde kullanılan oy toplamının üçte birinin hileli olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Seçimlerde hile iddiaları

Myanmar'da 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimde ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii'nin partisi NLD, Mecliste 238 ve Senatoda 138 sandalye kazanarak iktidarını korumuştu.

Ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisinin (USDP) lideri Than Htay, oy sayımlarında NLD görevlilerinin birçok sandıkta parti oylarını ikişer, üçer defa sayarak hile yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, hile iddialarının asılsız olduğu ve NLD'nin seçimleri kazandığı yönünde hüküm vermişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 899 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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