Akıl almaz doğum günü sürprizi: Bagajdan manken çıktı

Rusya’da bir adamın arkadaşına hazırladığı sıra dışı doğum günü sürprizi, görenleri şaşkına çevirdi. Doğum günü kutlaması için hazırlanan sürprizin merkezinde ise alışılmadık bir fikir vardı: Bir manken, otomobilin bagajında gizlenerek kutlamaya getirildi.

İddiaya göre adam, arkadaşının doğum gününü daha önce hiç unutamayacağı bir anıya dönüştürmek istedi. Bunun için hazırladığı sürprizi son ana kadar gizli tuttu. Kutlama sırasında otomobilin bagajı açıldığında ise içeriden bir manken çıkarıldı.

Beklenmedik görüntü çevrede bulunanların dikkatini çekerken, doğum günü sahibi de karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sıradan bir doğum günü hediyesi yerine hazırlanan bu sıra dışı gösteri, kısa sürede eğlenceli bir anıya dönüştü.

Sosyal medyada benzer sürprizler zaman zaman büyük ilgi görürken, bu olay da özellikle alışılmadık doğum günü fikirleriyle dikkat çekti. Arkadaşının yüzündeki şaşkınlık ise sürprizin amacına ulaştığını gösterdi.

Doğum günü kutlamalarında yaratıcı fikirler son yıllarda giderek daha fazla tercih edilirken, bazı kişiler klasik hediyeler yerine arkadaşlarını şaşırtacak gösteriler hazırlıyor. Rusya’da yaşandığı belirtilen bu olay da sıra dışı sürprizlerin ne kadar farklı şekillerde hazırlanabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Sürprizin nasıl planlandığı ve mankenin bagaja ne kadar süreyle gizlendiği ise paylaşılan bilgilerde yer almadı.