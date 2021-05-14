Müzisyen Mehmet Ali Aslan, Kudüs yüreklilere "Gözümün Nuru Kudüs" ezgisini armağan etti
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Müzisyen Mehmet Ali Aslan, Kudüs yüreklilere "Gözümün Nuru Kudüs" ezgisini armağan etti

Müzisyen Mehmet Ali Aslan, Kudüs yüreklilere 'Gözümün Nuru Kudüs' ezgisini armağan etti
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Müzisyen Mehmet Ali Aslan, Filistin halkına destek olmak amacıyla hazırladığı "Gözümün Nuru Kudüs" adlı ezgisini, sosyal medya hesaplarından dinleyicilerin beğenisine sundu.

Müzisyen Mehmet Ali Aslan, Filistin halkına destek olmak amacıyla hazırladığı "Gözümün Nuru Kudüs" adlı ezgisini, sosyal medya hesaplarından dinleyicilerin beğenisine sundu.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınayan sanatçı, ezgiyi, "Bize destansı bir direniş daha armağan eden Kudüs yürekli çocuklara, gençlere, kadınlara vakit geçmeden bir müzik eseriyle de teşekkür etmek istedik." sözleriyle paylaştı.

Esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Aslan, "Müslümanların yönetimi altındaki Kudüs yüz yıllardır her dinden insanın esenlik ve huzur içinde yaşadığı bir yer. İçinde Mescid-i Aksa gibi bir değerimiz var. Ne yazık ki siyonist işgalin başladığı 1948'den beri bu topraklar huzur bulmadı. Siyonistlerin, Kudüs'te tek bir Müslüman kalmayıncaya kadar büyütmeye çalıştıkları işgal politikasının sonucunda bölge yeniden alevlendi. İsrail'in, Müslümanların ibadet mekanlarına dahi hunharca saldırılarını izledik. Bütün bu olanlar karşısında sessiz kalmak düşünülemez." dedi.

Aslan, İsrail'in, Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırması sırasında geçen hafta seyahat imkanı olmayan bir köyde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki protesto gösterilerine de katılamadım. Bulunduğum yerde hızlıca bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Sanat, düşüncelerimizi ifade etmek, mesajımızı iletmek, duruşumuzu ortaya koymak için kıymetli bir alan açar. Kudüs için yeni bir eser yazıp besteledim. Kayıt imkanı yoktu. Komşu daireden yatak, battaniye, yastık gibi ses tutucu şeyler ödünç alıp odaya dizdim ve teknik olanaklardan yoksun bir ortamda kaydı tamamladım. Hızlı bir şekilde İsmail Ergenler kardeşimin yaptığı aranje, bir yandan Arapça çeviri, video klip için görsellerin toplanıp montajlanması derken iki gün içerisinde eseri tamamlayıp YouTube'da yayınladık. İsmini de 'Gözümün Nuru Kudüs' koyduk. Böylece İsrail saldırganlığına karşı canları pahasına direnen ve bize destansı bir mücadele daha armağan eden Kudüs yürekli çocuklara, gençlere, kadınlara vakit geçmeden bir müzik eseriyle de teşekkür etmek istedik."

Söz ve müziğine Mehmet Ali Aslan'ın imza attığı ezginin aranjesini İsmail Ergenler yaptı.

Ezginin sözleri ise şöyle:

"Işır el Aksa çocuklar gülünce

Yeşerir zeytinler umudu görünce

Ey Ömer'in emaneti Selahaddin'in haysiyeti

Müminlerin asaleti zalimlerin kıyameti

Şecaatin uhuvvetin sen selametin baş şehri

Ey Kudüs

Sen öğrettin direnmeyi, izzeti ve şehadeti

Avlundaki her mümin yıkılmaz bir kale gibi

Ebabiller selamlar gülümseyen yiğitleri Ey Kudüs"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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