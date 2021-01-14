Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir
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Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir

14.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:19
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 98'inci yıl dönümünde unutulmadı. Sosyal medyada konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapılırken, kullanıcılar Zübeyde Hanım'ı andı. Paylaşım yapanlar arasında olan Bakan Karaismailoğlu, "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923'te İzmir'de yaşama veda etti. Zübeyde Hanım'ın vefatının üzerinden 98 yıl geçerken, Atatürk'ün annesi unutulmadı ve saygıyla anıldı. Özellikle sosyal medyada konuyla ilgili olarak on binlerce paylaşım yapıldı.

"BİR ANNE TÜM DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR"

Paylaşım yapanların arasında; sanatçılar, bakanlar, siyasi isimler, kurumlar, kuruluşlar ve spor kulüpleri de yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir... Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in annesi, kıymetli Zübeyde Hanım'ı vefatının 98. yıldönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir

EKREM İMAMOĞLU: BİR ANNE BİR ÜLKEYE GÜZELLİKLER GETİRİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı paylaşımda, "Bir anne bir ülkeye güzellikler getirir... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Annesi Zübeyde Hanım'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve sevgiyle anıyorum" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir

"KULÜBÜMÜZE EMANET ETTİĞİ ZÜBEYDE HANIM'I RAHMETLE ANIYORUZ"

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından da Zübeyde Hanım ile ilgili anlamlı bir mesaj paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarken kulübümüze emanet ettiği değerli annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 98. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir

MEREL AKŞENER: HEPİMİZİN ANNESİ ZÜBEYDE HANIM'I MİNNETLE ANIYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evladına hasret bir ömür geçiren; İleride Türk milletinin kaderini değiştirecek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bizlere armağan eden, Hepimizin annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir

"RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 98. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir

MANSUR YAVAŞ: ZAFERİ ELE ALMADAN DÖNME MUSTAFA'M DEMİŞTİN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Yavaş, "Sen cepheye gidersin. Benim yüreğim bunu bilir. Zaferi ele almadan dönme Mustafa'm." demiştin. Yolunu gözlediğin evladın; bir milletin zaferi, bugünlerin ışığı oldu. Zübeyde Annemize rahmet ve hürmetle..." ifadesine yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir

EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA YER ALDI

Öte yandan yapılan paylaşımların ardından Zübeyde Hanım hashtagi Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi ve birinci sıraya yükseldi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir





Zübeyde Hanım için yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir
Haber Yorumları (2)
OGUZ''UN ULU ÇINARI: RUHUN SAD OLSUN
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
M.Y: Ataşehir Zübeyde hanım kültür merkezine bakın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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