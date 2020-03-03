Müslüm Gürses kimdir? Müslüm Gürses nereli, neden öldü?

03.03.2020 04:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 04:00

Müslüm Gürses, 1986 yılında oyuncu ve ses sanatçısı Muhterem Nur ile evlendi. Sevda Yüklü Kervanlar albümü ile satış rekorları kırdı. Gürses, Murathan Mungan ile ortak çalışmaya imza attı. 2013 yılında da kalp yetmezliği nedeniyle yaşama veda etti. İşte, Müslüm Gürses şarkıları, eşi ve daha fazlası...

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Arabeskin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Emine, babası ise Mehmet Akbaş'tır. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet adında bir erkek, Zeyno adında bir de kız çocukları oldu. Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti ve bir süre sonra ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler.

ŞARKICILIĞA ÇAY BAHÇESİNDE BAŞLADI

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, Adana'da bir çay bahçesinde başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. İlkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birincilik elde etti. Çukurova Radyosu'nda çalışmaya başladı ve bu dönemde "Gürses" olarak soyadını değiştirirler.

SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR İLE REKOR KIRDI

1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosu'nda da her hafta Cumartesi günü canlı olarak türküler söyleyen Gürses, 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır ve Ömür Plak, Adana basımıdır. Sanatçı İstanbul'da, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile ''Giyin Kusan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ile "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adında 2 tane 45'lik plak doldurdu. Daha sonra 1969 yılında çıkış parçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırdı. Rekora imza attığı plağının ardından askerliğini yaptı ve tekrar İstanbul'a gelerek plak çıkarmaya devam etti. Ocak 2006'da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.

SANDIK ALBÜMÜYLE SAHNELERE DÖNDÜ

Gürses'in, 2006'da yazar Murathan Mungan'la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan'ın sözlerini yazdığı, David Bowie, Garbage, Leonard Cohen, Jane Birkin gibi birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 2009 yılında "Sandık" ile sahnelere geri döndü. 2010 yılının Kasım ayında Pasaj Müzik ile "Yalan Dünya" isimli albümü çıkardı. Yaptığ parçalarla ulaştığı kitleler tezlere konu olmuştur.

Sanatçı, 1986 yılında ses sanatçısı Muhterem Nur ile dünyaevine girdi ve çiftin çocuğu bulunmuyor.

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 tarihinde Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKILARI

1975 Müslüm Gürses 1

1976 Müslüm Gürses 2

1976 Öldürdüğün Yetmedi Mi

1977 Müslüm Gürses 3

1978 Müslüm Gürses 4

1979 Gazla Şoför

1979 Bağrıyanık

1980 Umutsuz Hayat

1980 Esrarlı Gözler

1981 Mutlu Ol Yeter (1)

1982 Müzik Ziyafeti

1982 Tanrı İstemezse

1983 Anlatamadım

1983 Dertliler Meyhanesi

1984 Yaranamadım

1985 Güldür Yüzümü

1987 Gitme

1986 Sevda Yolu

1986 Yıkıla Yıkıla

1986 Küskünüm

1986 İlk Aşkım Son Sevgilim

1986 Hayatımı Sen Mahvettin

1987 Farketmez

1987 Talihsizler

1988 Aldatılanlar

1988 Dertler İnsanı

1988 Vefasız Alem

1988 Maziden Bir Demet

1989 Arabeskin Devleri

1989 Bir Fırtına Kopacak

1989 Bir Kadeh Daha Ver

1989 Mahsun Kul

1989 Müslüm Gürses Konseri

1990 Meyhaneci/ Kırık Sazım

1990 Hüzünlü Günler

1990 Arkadaş Kurbanıyım

1990 Güle Güle Git

1991 Bir Bilebilsen/ Zalim

1991 Sen Nerdesin Ben Nerdeyim

1991 Yüreğimden Vurdun Beni

1991 Bir de Benden Dinleyin

1991 Her Şey Yalan

1991 Yaşamalısın

1992 Müslümce 92

1993 Ah Gülüm

1993 Dağlarda Kar Olsaydım

1993 Kralların Müzik Şöleni

1994 Senden Vazgeçmem

1994 İnsaf - Kahire Resitali

1995 Benim Meselem

1995 Bir Avuç Gözyaşı

1996 Topraktan Bedene (İsyanım Var)

1996 Şiirlerim Şarkılarım (Haklısın)

1997 Sultanım

1997 Usta - Ne Yazar

1997 Nerelerdesin

1998 Müslüm Gürses KlasikLER

1999 Arkadaşım

1999 Garipler

1999 Vay Canım

2000 Biz Babadan Böyle Gördük

2000 Zavallım

2001 Müslümce Türküler

2001 Sadece

2001 Yanlış Yaptım (Kaçamam Ki Kaderimden)

2001 Dünya Yalan

2002 Açık Hava Konseri - 1 Konser albümü

2002 Açık Hava Konseri - 2 Konser albümü

2002 Açık Hava Konseri - 3 Konser albümü

2002 Müslüm Baba ile Yolculuk

2002 Paramparça

2003 Yanarım

2003 İkimizin Yerine Dirlik Müzik

2004 Uyanma Zamanı (Kıyak Bitti)

2005 Ayrılık Acı Bir Şey

2005 Bakma

2006 Gönül Teknem

2006 Aşk Tesadüfleri Sever

2009 Sandık

2010 Yalan Dünya

2013 Veda - Ervah-ı Ezelde

2013 Baba Şarkılar

2014 Baba Şarkılar 2

2017 Mahzendeki Şarkılar

2019 Mahzendeki Şarkılar 2