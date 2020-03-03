Müslüm Gürses kimdir? Müslüm Gürses nereli, neden öldü?
Türk müziğinin efsanesi Müslüm Gürses hayatı merak ediliyor. 1953 yılında Şanlıurfa'da doğdu ve ekonomik nedenlerle Adana'ya taşındılar. Çay bahçesinde başlayan müzik serüveni İstanbul'da plak şirketlerine kadar uzandı. Peki, Müslüm Gürses kimdir? Müslüm Gürses hayatı, biyografisi haberimizde.
Müslüm Gürses, 1986 yılında oyuncu ve ses sanatçısı Muhterem Nur ile evlendi. Sevda Yüklü Kervanlar albümü ile satış rekorları kırdı. Gürses, Murathan Mungan ile ortak çalışmaya imza attı. 2013 yılında da kalp yetmezliği nedeniyle yaşama veda etti. İşte, Müslüm Gürses şarkıları, eşi ve daha fazlası...
MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?
Arabeskin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Emine, babası ise Mehmet Akbaş'tır. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet adında bir erkek, Zeyno adında bir de kız çocukları oldu. Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti ve bir süre sonra ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler.
ŞARKICILIĞA ÇAY BAHÇESİNDE BAŞLADI
Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, Adana'da bir çay bahçesinde başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. İlkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birincilik elde etti. Çukurova Radyosu'nda çalışmaya başladı ve bu dönemde "Gürses" olarak soyadını değiştirirler.
SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR İLE REKOR KIRDI
1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosu'nda da her hafta Cumartesi günü canlı olarak türküler söyleyen Gürses, 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır ve Ömür Plak, Adana basımıdır. Sanatçı İstanbul'da, Selahattin Sarıkaya'nın sahibi olduğu Sarıkaya Plak ile ''Giyin Kusan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ile "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adında 2 tane 45'lik plak doldurdu. Daha sonra 1969 yılında çıkış parçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırdı. Rekora imza attığı plağının ardından askerliğini yaptı ve tekrar İstanbul'a gelerek plak çıkarmaya devam etti. Ocak 2006'da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldı.
SANDIK ALBÜMÜYLE SAHNELERE DÖNDÜ
Gürses'in, 2006'da yazar Murathan Mungan'la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Mungan'ın sözlerini yazdığı, David Bowie, Garbage, Leonard Cohen, Jane Birkin gibi birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 2009 yılında "Sandık" ile sahnelere geri döndü. 2010 yılının Kasım ayında Pasaj Müzik ile "Yalan Dünya" isimli albümü çıkardı. Yaptığ parçalarla ulaştığı kitleler tezlere konu olmuştur.
Sanatçı, 1986 yılında ses sanatçısı Muhterem Nur ile dünyaevine girdi ve çiftin çocuğu bulunmuyor.
Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 tarihinde Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
MÜSLÜM GÜRSES ŞARKILARI
1975 Müslüm Gürses 1
1976 Müslüm Gürses 2
1976 Öldürdüğün Yetmedi Mi
1977 Müslüm Gürses 3
1978 Müslüm Gürses 4
1979 Gazla Şoför
1979 Bağrıyanık
1980 Umutsuz Hayat
1980 Esrarlı Gözler
1981 Mutlu Ol Yeter (1)
1982 Müzik Ziyafeti
1982 Tanrı İstemezse
1983 Anlatamadım
1983 Dertliler Meyhanesi
1984 Yaranamadım
1985 Güldür Yüzümü
1987 Gitme
1986 Sevda Yolu
1986 Yıkıla Yıkıla
1986 Küskünüm
1986 İlk Aşkım Son Sevgilim
1986 Hayatımı Sen Mahvettin
1987 Farketmez
1987 Talihsizler
1988 Aldatılanlar
1988 Dertler İnsanı
1988 Vefasız Alem
1988 Maziden Bir Demet
1989 Arabeskin Devleri
1989 Bir Fırtına Kopacak
1989 Bir Kadeh Daha Ver
1989 Mahsun Kul
1989 Müslüm Gürses Konseri
1990 Meyhaneci/ Kırık Sazım
1990 Hüzünlü Günler
1990 Arkadaş Kurbanıyım
1990 Güle Güle Git
1991 Bir Bilebilsen/ Zalim
1991 Sen Nerdesin Ben Nerdeyim
1991 Yüreğimden Vurdun Beni
1991 Bir de Benden Dinleyin
1991 Her Şey Yalan
1991 Yaşamalısın
1992 Müslümce 92
1993 Ah Gülüm
1993 Dağlarda Kar Olsaydım
1993 Kralların Müzik Şöleni
1994 Senden Vazgeçmem
1994 İnsaf - Kahire Resitali
1995 Benim Meselem
1995 Bir Avuç Gözyaşı
1996 Topraktan Bedene (İsyanım Var)
1996 Şiirlerim Şarkılarım (Haklısın)
1997 Sultanım
1997 Usta - Ne Yazar
1997 Nerelerdesin
1998 Müslüm Gürses KlasikLER
1999 Arkadaşım
1999 Garipler
1999 Vay Canım
2000 Biz Babadan Böyle Gördük
2000 Zavallım
2001 Müslümce Türküler
2001 Sadece
2001 Yanlış Yaptım (Kaçamam Ki Kaderimden)
2001 Dünya Yalan
2002 Açık Hava Konseri - 1 Konser albümü
2002 Açık Hava Konseri - 2 Konser albümü
2002 Açık Hava Konseri - 3 Konser albümü
2002 Müslüm Baba ile Yolculuk
2002 Paramparça
2003 Yanarım
2003 İkimizin Yerine Dirlik Müzik
2004 Uyanma Zamanı (Kıyak Bitti)
2005 Ayrılık Acı Bir Şey
2005 Bakma
2006 Gönül Teknem
2006 Aşk Tesadüfleri Sever
2009 Sandık
2010 Yalan Dünya
2013 Veda - Ervah-ı Ezelde
2013 Baba Şarkılar
2014 Baba Şarkılar 2
2017 Mahzendeki Şarkılar
2019 Mahzendeki Şarkılar 2