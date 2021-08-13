MÜSİAD Karabük Şubesinde görev dağılımı yapıldı
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MÜSİAD Karabük Şubesinde görev dağılımı yapıldı

MÜSİAD Karabük Şubesinde görev dağılımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesinin gerçekleştirdiği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Cengiz Ünal, ilk toplantısında yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesinin gerçekleştirdiği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Cengiz Ünal, ilk toplantısında yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

MÜSİAD Karabük Şubesi 3 gün önce gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul Toplantısıyla yeni başkanını belirlemişti. Tek liste ile gidilen kurulda MÜSİAD Karabük Şube Başkanı olarak seçilen Cengiz Ünal ilk toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıdaki görev dağılımı şu isimlerden oluştu: "Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ünal, Yerel Yapılanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Suat Aksu, Markalaşma Eğitim Mevzuat ve Pazarlamadan Sorumu Başkan Yardımcısı Orhan Esen, Bütçe ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şenol Kuru, Global Sahadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Remzi Özçelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Saray, Fatih Erdem, Çelen Uygar As ile Mustafa Köşker."

Başkan Ünal, toplantı sonrası yapmış olduğu açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet dilerken yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünal, yönetim kurulunca hızlıca alınan karar doğrultusunda sel felaketinin yaşandığı bölgede ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek ve diğer malzemeler konusunda Karabük Şubesi olarak yardımları ulaştırdığını belirtti. Ünal, MÜSİAD Karabük Şubesi olarak Bartın, Kastamonu ve Sinop gibi zarar gören bölgelere gerekli destekleri sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Görev dağılımının da hayırlı olmasını dileyen Ünal, "Genel merkezimizin kararıyla tek listeyle gidilen genel kurulda devraldığım MÜSİAD başkanlığını, üyelerimden aldığım güç ve destekle, yönetim kurulu üyelerimle birlikte devralmış olduğumuz bu görevi daha ileri hedeflere doğru taşımaya, üretmeye, şehrimiz ve ülkemiz için çok çalışmamız gerektiği bilinciyle hareket edeceğiz. Görev dağılımımızı da yaptık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KARABÜK

MÜSİAD Karabük Şubesinde görev dağılımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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