MÜSİAD İzmir Şubesi, Prof. Dr. Cevat Akşit'i ağırladı
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MÜSİAD İzmir Şubesi, Prof. Dr. Cevat Akşit'i ağırladı

MÜSİAD İzmir Şubesi, Prof. Dr. Cevat Akşit'i ağırladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Prof. Dr. Cevat Akşit'i, üyeleriyle video konferans ortamında buluşturdu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Prof. Dr. Cevat Akşit'i, üyeleriyle video konferans ortamında buluşturdu.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Akşit video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "İslam'da Ticaret Prensipleri ve Haksız Rekabet" konulu toplantıya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akşit, "İslam'da çalışıp kazanmak bize bildirilen meşru geçim yoludur. Allah malı kazanmak için de ticaret yolunu meşru kılmıştır. Peygamber Efendimiz 'rızkın onda dokuzu ticarette' diye buyurarak ticareti teşvik etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah, alışverişi yani ticareti helal kılıp meşru eyledi, faizi haram kılıp yasakladı." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı ise salgın şartlarına rağmen üyelerinin kişisel gelişimini arttıran faaliyetlere devam ettiklerini aktardı.

Saygılı, şunları kaydetti:

"Görünen o ki küresel nizam, enstrümanını değiştirmekte, dijital bir düzen inşa etmekte ve sosyal hayatımızdan tutun da dini hayatımıza kadar her türlü dünyada kapitalist sistem kendini güncelleyip inançlarımızı test etmekte ve yeniden tanımlamaya çalışmaktadır. İnanarak, gayret ve mücadele ederek ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı çalışmalar gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Bizler yüksek ahlakımızı, ileri teknolojimizi ve yükselen Türkiye mottomuzu kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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