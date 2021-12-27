MÜSİAD İzmir, Rektör Nükhet Hotar'ı ağırladı

İZMİR (İHA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, MÜSİAD İzmir Şubesini ziyaret ederek Başkan Bilal Saygılı ve yönetimi ile bir araya geldi.

İzmir iş dünyasının en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı misafir etti.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı MÜSİAD İzmir Şubesi'nde ağırlayarak üniversite-sanayi işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Bilal Saygılı yaptığı açıklamada, "Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı MÜSİAD İzmir'de misafir ederek üniversite-sanayi işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunma fırsatı edindik. Ayrıca birçok ilki ve yeniliği ülkemize, şehrimize ve bilim dünyamıza kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 20 araştırma üniversitesinden biri olarak ilk 15'e girmeyi başarması bizi çok mutlu etti. Sayın Rektörümüzü Dokuz Eylül'ün "Araştırma Üniversitesi" olması dolayısıyla tebrik eder, nazik ziyaretleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz" dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, girişimcilik ekosistemi ve yenilikçi eğitim modelini benimseyen Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hotar, "Üniversite-sanayi işbirliği hususunda girişimci üniversite ve araştırma üniversitesi yetkinlikleri ile öncelikli sektörlere yönelik projeler ve iş modelleri ortaya koymaktayız. Türkiye'nin yerli ve milli hedeflerine yönelik bilimsel çalışmalarımıza ağırlık vererek devam ediyoruz. Başkan Bilal Saygılı ve yönetimine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederim" diye konuştu. - İZMİR