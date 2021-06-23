MÜSİAD İzmir, Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ı ağırladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, İrfan Sohbetleri programı kapsamında Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ı ağırladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, İrfan Sohbetleri programı kapsamında Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ı ağırladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin İrfan Sohbetleri programları devam ediyor. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen programın konuğu İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman oldu. Karaman, "Türkiye'de Dini Değerlerin Günlük Hayata Yön Veren Gücü ve Müslüman Tacirin Ticaret Ahlakı" konulu konferansta, MÜSİAD İzmir üyeleri ve katılımcılarıyla bir araya geldi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Karaman'ın konuk edildiği programla ilgili, "Yarım asra yaklaşan fikir ve meslek hayatı boyunca, yurt içi ve yurt dışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya programı, eğitim programında yer alarak eğitim, öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetini sürdüren aynı zamanda MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi kıymetli hocamız İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman'ı konuk ediyoruz. Dünyanın gidişatı hakkında bir söz söylenmesi gerekiyorsa, o sözü mutlaka Hayrettin Karaman hocamız söylemiştir. Müslümanların bir konuda bir fetvaya ihtiyacı olduğunda o fetvayı mutlaka vermiştir. Hiçbir zaman kıyıda köşede oturup olan biteni seyreden bir şahsiyet olmamıştır. O her zaman 'madem dünya siyasetinde bir sinema oynanmaktadır, o halde Müslümanlar bu filmin başrolünde olmalıdır' şeklinde düşünmüştür. 'Etkili, müdahaleci, mücadeleci Müslümanlık nasıl gerçekleştirilir?' diye düşünenlerin onun hayatından öğrenecekleri çok şey vardır" ifadelerini kullandı.

"Hayrettin Karaman'ın her dönemde görüşlerinin benimsenmesinin iki temel nedeni var"

Saygılı, "Hayrettin Karaman hocamız, Müslümanların kurmuş oldukları parti veya sivil toplum kuruluşlarını desteklemiştir; ama hiçbir zaman şucu, bucu olmamıştır. Her zaman geleneğe bağlıdır ve sünnet kavramına çok önem verir. Merhametli ve duygulu bir insandır. Bilhassa talebelerine karşı çok şefkatlidir. 28 Şubat sürecinde dik durmuş ve başörtülü talebelere moral ve destek vermiştir. En hassas olduğu konuların başında Peygamber sevgisi gelmektedir. Katı ve kasıntılı dindarlığın daima karşısında olmuştur" diye aktardı.

Hayrettin Karaman'ın her dönemde görüşlerinin benimsenmesinin iki temel nedeni olduğunu söyleyen Saygılı, "Birincisi; katı ve taassupkar olmaması ikincisi; çağımızın gerçeklerini iyi okuyor olmasıdır. Birbirinden kıymetli eserler veren ve imam hatip okullarının tarihini en iyi idrak eden alimlerden biri olarak imam hatip sevgisini çocuklarına ve torunlarına aktarmayı başarmıştır. Bu sözlerimin Hayrettin Karaman hocamızı anlatmaya yetmeyeceğini biliyorum" diye konuştu.

"Türkiye'de aklı başında davranışlarla, adımlarla İslamlaşma bakımından imkanların altın çağını yaşıyoruz"

"Türkiye'de Dini Değerlerin Günlük Hayata Yön Veren Gücü ve Müslüman Tacirin Ticaret Ahlakı" konusunda üyelerle sohbet eden Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Diyanet'in yaptığı "Türkiye'de Dini Hayat" araştırmasından hareketle dini hayatı yorumladı. Karaman, "Türkiye'de dinimiz hayatımızı ne ölçüde yönlendirdiği konusunda ne çok ümitli ne de çok ümitsiz olalım. Eğer biz üzerimize düşeni yaparsak ümitsiz olmak için hiçbir sebep yoktur. Üzerimize düşeni yapmazsak korkalım. Herkes üzerine düşeni yaparsa 'Siz üzerinize düşeni yaparak Allah'a yardımcı olursanız Allah size mutlaka yardımcı olacaktır.' denmiştir. Bir müminin Allah'tan korkması O'nu sevmesiyle alakalıdır. Allah'ı seviyoruz O da bizi seviyor diye gevşemeyiz. Vazifelerimizi ihmal etmeyiz. Ubudiyetimizden tavize gitmeyiz, elimizden geleni yaparız ama ümidimizi de hiç kesmeyiz. Türkiye'de sahih İslam'ın öğretilmesi ve yayılmasında kullanacağımız, istifa edeceğimiz, dayanacağımız, güvenebileceğimiz kaynak imam hatip okulları, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri ve Diyanet'tir. Türkiye'de aklı başında davranışlarla, adımlarla İslamlaşma bakımından imkanların altın çağını yaşıyoruz. Bunu bilmek ve buna şükretmek ve bundan azami istifade etmek gerekir" dedi.

Programa ayrıca; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 2008-2010 yılları arası MÜSİAD İzmir Başkanlığı yapan ve 26. 27. Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Refik Korkusuz programa katılarak selamlama konuşması yaptı. Toplantıya bürokrasiden birçok isim, sivil toplum kuruluşlarından yöneticiler ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı