MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, KKTC'de temaslarda bulundu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD heyetini KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KKTC ile Türkiye'nin bağlarının, her zaman olduğu gibi güçlü olmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye'nin de desteğiyle yeni bir politika (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) ortaya koyduklarını kaydeden Tatar, "Siyasi hayatım boyunca her zaman iki devlete inandım. KKTC, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün ve gelecekteki güvenli yaşamının teminatıdır." dedi.

Tatar, "Kıbrıs'ta yeni dönemde siyasetimiz, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliğidir. Her türlü iş birliğine varız, bu da iki halkın da yararına olacaktır." dedi.

Türkiye ile KKTC'nin ekonomik ilişkilerinin daha fazla gelişmesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, KKTC'de ada ekonomisi olarak, turizm, yükseköğretim ve hizmet sektörünün geliştiğine işaret etti.

Tatar, Türkiye'den KKTC'ye yatırımların artmasının önemine dikkati çekerek salgın sonrasında Türkiye ile KKTC arasındaki yolcu trafiğinin hızla artacağını söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, kabulü için Tatar'a teşekkür ederek 31'inci yılındaki MÜSİAD'ın Türkiye'nin en etkin sivil toplum kuruluşu ve sanayi platformu olduğunu kaydetti.

MÜSİAD'ın yaklaşık 12 bin üyesi ve 61 bin şirketi olduğunu ve her alanda faaliyet gösterdiğinin altını çizen Kaan, "Bugün nasip olursa, MÜSİAD KKTC şubemizin binasını açacağımız. Amacımız, KKTC'yi uluslararası arenada ticaretle büyütmek. Yatırım, üretim ve ticaretin senkronizasyonu konusunda KKTC iş dünyasıyla birlikte Türk iş dünyasını bir araya getirerek, Kıbrıs Türk iş adamlarının dünyaya açılması konusunda MÜSİAD olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.

Kaan, KKTC'ye yatırımcılarla da geldiğini sözlerine ekledi.

MÜSİAD Genel Başkanı, Başbakan Saner tarafından kabul edildi

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, daha sonra KKTC Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edildi.

Başbakan Saner de MÜSİAD'ın Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek KKTC'nin genç bir ülke olarak 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra, Türkiye'nin de desteğiyle çok önemli yollar katettiğini söyledi.

Saner, ambargolar nedeniyle arzu edilen noktaya gelme konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek tüm engelleri aşmak için Türkiye ile hareket etiklerini ifade etti.

MÜSİAD'ın desteğinin engelleri aşma açısından KKTC'yi çok farklı boyuta taşıyacağına dikkati çeken Saner, yatırım konusunda seçici davranarak dünyada rekabet edebilecek yatırımları ülkeye çekmeleri halinde yol alabileceklerini belirtti.

"İnşallah MÜSİAD olarak KKTC'ye güzel şeyler yapmak için desteğimizi vereceğiz"

Kaan, MÜSİAD'ın Türkiye'de 89 noktada, dünya genelinde de 95 ülkede 225 noktada faaliyet gösterdiğini kaydetti.

MÜSİAD KKTC şubesinin açılışı için KKTC'ye geldiklerini anımsatan Kaan, MÜSİAD'ın Türkiye'de en yaygın sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyerek Dernek hakkında bilgi verdi.

KKTC'de yatırım imkanlarını değerlendirmek ve KKTC'nin dünya ticaretinde yer alması için ellerinden geleni yapmak istediklerini vurgulayan Kaan, "Ticareti büyütemediğiniz takdirde dünyada söz sahibi de olamazsınız. Bizler, sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah MÜSİAD olarak KKTC'ye güzel şeyler yapmak için desteğimizi vereceğiz." dedi.

"Umut ederim ticaret, üretim ve yatırım alanında iki ülke iş insanları aynı bütünlüğü gösterir"

Kaan ve beraberindekiler, sonrasında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Başçeri, MÜSİAD heyetini KKTC'de konuk etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

MÜSİAD'ın bu akşam KKTC şubesinin açılışının yapılacağını aktaran Başçeri, "İnşallah, KKTC'de güzel çalışmalara imza atacak bir ortam kazanmış olacak. MÜSİAD'ın gücünü arkasında KKTC'deki iş insanlarının da kendilerine yakışır bir şekilde, ileriye doğru umutla bakacak bir ortamı yaratacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Başçeri, salgınla mücadele konusunda Türkiye'nin elindeki tüm imkanı KKTC ile paylaştığını hatırlatarak "Bu birlik ve bütünlüğü salgın döneminde göstermişken, umut ederim önümüzdeki dönemde ticaret, üretim ve yatırım alanda iki ülke iş insanları aynı bütünlüğü gösterir." ifadesini kullandı.

Kaan da KKTC'yi Türkiye'den farklı görmediklerini ve buraya daha fazla katkı yapmak istediklerinin altını çizdi.

Abdurrahman Kaan ve beraberindekiler son olarak Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu'nu ziyaret etti.

MÜSİAD ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD Genel Başkanı'na ziyaretleri sırasında MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu ve dernek üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan