MÜSİAD 2022 Dengeli ve Güçlü Büyüme Hedefleri toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Sanayi ve ticaret politikalarımız kapsamında özellikle ihracatta, ileri teknoloji ürün gruplarının payını hızla artırabilmeye odaklanmalıyız. Türkiye'nin cari açık yerine sürdürülebilir boyutta cari fazlaya ulaşabilmesi için, ihracat kaleminde hem menzil hem de ürün bazında bir değişim yaşanmalı." dedi.

Asmalı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen, "MÜSİAD 2022 Dengeli ve Güçlü Büyüme Hedefleri" toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Lirasını Özendirme Paketi'nin açıklanması sonrasında döviz karşısında hızlı bir değer kazanan Türk lirasının, iç piyasada fiyatlar üzerindeki maliyet enflasyonu baskısını ciddi oranda azalttığını ve bu sürecin Türkiye ekonomisi için bir milat olduğuna inandıklarını söyledi.

Türkiye ekonomisinde 2022 yılına yönelik negatif beklentilerin, 20 Aralık akşamı açıklanan Özendirme Paketi'nin ardından pozitif bir beklentiye döndüğünü dile getiren Asmalı, "Üreticilerimiz, sanayicilerimiz, ve girişimcilerimizden oluşan üyelerimiz ile yaptığımız ekonomi anketinde de gördük ki 2022'den herkes çok daha umutlu." diye konuştu.

"Türkiye, özellikle de Avrupa'nın yakın markajında olmaya devam ediyor"

Mahmut Asmalı, salgının iş dünyasında farklı bir dönüşümü de beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tedarik zincirlerinde yaşanan bozulma, 'yakından tedarikin' önemini hızla artırdı. Yakınlığın sağladığı avantajı, dijitalleşen üretimle birleştirebilen ülkeler, rekabet yarışında açık ara öne çıktı. Bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer alan Türkiye, geniş çeşitliliğe sahip endüstriyel üretim kapasitesi, uluslararası ve yerli oyuncuların küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu ve gelişmiş teknik altyapısı ile tüm dünyanın, özellikle de Avrupa'nın yakın markajında olmaya devam ediyor."

Türkiye'nin son 20 yılda ulaştırmadan enerjiye, dış politikadan milli savunmaya kadar pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini anlatan Asmalı, gelişmiş ülkelerin bile büyük sıkıntılar yaşadığı salgın döneminde Türkiye'nin, salgının ekonomi üzerindeki etkisini sınırlı tutmayı başardığını ifade etti.

"İhracat kaleminde hem menzil hem de ürün bazında bir değişim yaşanmalı"

Tedarik zincirindeki değişimin de etkisiyle Türkiye'nin, Çin ve diğer bölge ülkelerinden önemli bir sipariş kayması olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, "Özellikle AB için Türkiye, köprü olarak öne çıkıyor. Sanayicilerimiz ağırlıklı olarak Avrupa, Orta Doğu, kısmen Orta Asya, Afrika ve Kuzey Afrika bölgelerine ihracat gerçekleştiriyor. Sanayi ve ticaret politikalarımız kapsamında özellikle ihracatta, ileri teknoloji ürün gruplarının payını hızla artırabilmeye odaklanmalıyız. Türkiye'nin cari açık yerine sürdürülebilir boyutta cari fazlaya ulaşabilmesi için, ihracat kaleminde hem menzil hem de ürün bazında bir değişim yaşanmalı." diye konuştu.

Türkiye'nin rekabetçi ve kaliteli üretim gücü, sahip olduğu teknik altyapı ve farklı sektörlerdeki nitelikli iş gücü sayesinde, bugünden çok daha aydınlık bir geleceğe ilerlediğini belirten Asmalı, "İhracatımızın kalıcı bir şekilde artış kaydetmesi, dış ticaret fazlası veren bir ülke niteliğine kavuşmamız ve sürdürülebilir bir büyüme için Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya bütün muhtemel yeni ihracat pazarlarına talibiz. Bu nedenle MÜSİAD olarak yeni dönemde, ticari diploması çalışmalarına ağırlık verdik. Kurduğumuz ve kuracağımız her yeni ilişkinin, iş dünyamız adına önemli bir kazanım olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"2022 yılı projeksiyonlarımızı 7 ana başlık altında kurguladık"

Mahmut Asmalı, Türkiye'nin yerli ve milli üretim gücüne her açıdan katma değer sağlayabilmek amacıyla, 2022 yılı projeksiyonlarını 7 ana başlık altında kurguladıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Bu maddeleri, G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi ve ticari diplomasinin artırılması, Körfez İşadamları İrtibat Ofisi'nin kurulması, yurt dışında en az bir MÜSİAD Expo Fuarı'nın düzenlenmesi, MÜSİAD Uluslararası Tahkim Merkezi'nin kurulması, mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her üyemizin lojistik, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerinin güçlendirilmesi, ekonomi diplomasisi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşelerin Anadolu'daki iş insanlarıyla bir araya getirilmesi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi'nin (MTO) kurulması olarak özetleyebiliriz."

Asmalı ayrıca Yeşil Mutabakat ve karbon emisyonunun tüm sanayicilerin en önemli gündem konusu olduğunu, üretici, sanayici ve ihracatçıların pazar paylarını kaybetmemek adına, Yeşil Mutabakat alanında hızla yol alabilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.