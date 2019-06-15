Murat Kekilli'den yıllar sonra gelen "Bu Akşam Ölürüm" itirafı: Korktum

1999 yılında çıkardığı "Bu Akşam Ölürüm" albümü ve aynı isimli şarkıyla büyük patlama yapan Murat Kekilli, o dönem yaşadığı büyük sıkıntılar hakkında konuştu. Şarkıdan sonra ortadan kaybolan ve müziğe 14 yıl ara veren Kekilli yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Posta'ya konuşan sevilen şarkıcı, ara ara konserlere devam ettiğini ve yakında ekranda da göreceğimiz diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı müjdesini verdi.

"İNTİHARLAR İÇİN BENİ SORUMLU TUTTULAR"

Hayatımıza 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısıyla giren Murat Kekilli, o dönem neden ortadan kaybolduğunu ve yaşadığı büyük sıkıntıları şöyle anlattı:

"O süreçte 'Bu Akşam Ölürüm' şarkımdan dolayı intiharlar alıp başını gitmişti. İnsanların bireysel yaptığı şeyler için beni sorumlu tutanlar oldu. Banka soyan iki çocuğa "Neden yaptınız?" dediklerinde "Murat Kekilli'nin şarkısını dinleyip yaptık" dediler. Müziğim dışında her şey konuşulmaya başlamıştı. Ben de alıp başımı gittim."

"1000 LİRA VERİP KENDİMİ VURDURMUŞUM"

"Psikolojik olarak yük mü oldu size?

İster istemez çünkü öyle enteresan olaylar gelişti ki… Ali Kırca'nın programına çıkmıştım. Hayatımda sadece bir kere Unkapanı'nda karşılaştığım biri programa bağlandı ve yalan yanlış şeyler anlattı. Neyin içine düştüğümü anlayamıyordum. Güya ben ona 1.000 lira verip kendimi ayağımdan vurdurmuşum… Olanları aklım almıyordu. Benim cebimde o zaman para yoktu ki sana 1.000 lira vereyim…"

"KENDİ İSTEĞİMLE FİŞİMİ ÇEKTİM"

"Siz de buradan kaçmak mı istediniz?

Bir nevi kendi isteğimle fişi çektim ve gittim. Ama konserlere devam ettim aslında. O dönem çok iyi dizi ve film teklifleri gelmişti. Dizi başına 50 bin dolar teklif edenler oluyordu, hiçbirini kabul etmedim. Korkularım yüzünden her şeyi geri çevirdim. Zaten hayatım boyunca parayla işim olmadı."