Murat Akkoyunlu kimdir? Güldür Güldür Show'dan ayrılan Murat Akkoyunlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show ile seyirci ile buluşan Murat Akkoyunlu, Güldür Güldür Show'dan ayrıldığı ile ilgili iddiaların ardından en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. Peki, Murat Akkoyunlu kimdir? Murat Akkoyunlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Çakallarla Dans isimli filmle büyük bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Murat Akkoyunlu son dönemde internette en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Okan Bayülgen'in Televizyon Makinası adlı talk showunda her hafta skeçler canlandıran Murat Akkoyunlu ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MURAT AKKOYUNLU KİMDİR?

20 Mayıs 1973 Bursa'da doğan Murat Akkoyunlu, Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu'ndatiyatro çalışmalarına başlamıştır. Tiyatro Çalışmalarını Bursa Devlet Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Tiyatro Çisenti, Bugay Yapım Prodüksiyon Tiyatrosu'nda sürdürdükten sonra, "Godot'yu İzlerken" oyunuyla katıldığı Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K. topluluğuyla "Üçüncü Türden Yakın İlişkiler" oyununda da çalıştı. "Bizimkiler", "Koltuk Sevdası", "Cesur Kuşku" ve "İki Arada" adlı dizilerde oynadı. 2005'te Okan Bayülgen'in Televizyon Makinası adlı talk showunda her hafta skeçler canlandırdı. TRT için çocuk programları yaptı. "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Çakallarla Dans", "Sağ Salim", "Sağ Salim 2: Sil Baştan" adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Seksendört'ün Söyle şarkısının klibinde yer aldı.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Bir Baba Hamlet

Denizaltında Altı Tahammül Fersah

Kaygan Zemin

27 Numara

Haneler

Tanrım Beni Baştan Yarat

Üçüncü Türden Yakın İlişkiler II

Üçüncü Türden Yakın İlişkiler

Godot'yu İzlerken

Oğlum Adam Olacak

Trafik Canavarını Gördünüz mü?

Renkler Krallığı

Dilekçe

Boyacı

Bebişler Karnavalı (1998-1999)

Bir İstanbul Masalı (1998-1999)

Dar (Dans Tiyatrosu) (1998-1999)

Atıfın Karısı Atıfet (1998-1999)

Dış Kapının Mandalı (1997-1998)

İsli Sisli Pis Puslu (1997-1998)

Boing Boing (1997)

Dans Eden Eşek (1996-1997)

Zilli Şıh (1996-1997)

Filmografisi

Güldür Güldür Show (2020-2021) Cemil

Mahalleden Arkadaşlar (2020)

Çakallarla Dans 5 (2018)

Şevkat Yerimdar (2017) Cuma

Çakallarla Dans 4 (2016)

Adana İşi (2015)

Komedi Türkiye (2015)

Yok Artık! (2015) [1]

Öğrenci İşleri (2015)

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014) Del Piyero Hikmet

Galip Derviş (2014) Burak (Konuk Oyuncu)

1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk (2014) (Konuk Oyuncu)

Boynu Bükükler (dizi) (2014)

Ruhumun Aynası (2014) Cengiz

Sağ Salim 2: Sil Baştan (2014) Gıcır Hasan

İki Kafadar (2013)

Arkadaşım Max (2013) Özkan

Herşey Yolunda Merkez (2013) Vakıf Müdür

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (2012) Del Piyero Hikmet

İşler Güçler (2012) Çorapçı Şenol

Sağ Salim (2012) Gucur Osman

Bu Son Olsun (2012)

Papaz Kimde? (2011)

Su'dan Sebepler (Dizi) (2011)

Çakallarla Dans (2010) Del Piyero Hikmet

Herkes mi Aldatır? (2010)

Aşk Tutulması (2008) Hiko

Kolay Gelsin (2008) Murat

Servet Avcısı (2008) Sadık

Plajda (2008)

Goncakaranfil (2008)

Adanalı Resepsiyonist (2008)

Kısmetim Otel (2007) Hanutçu Tufi

Şölen (2007) Hakan

Havva Durumu (2007) Engin

Can (2006)

İmkansız Aşk (2006) Tarık

Sen Olmasaydın (2005)

2 Süper Film Birden (2005) Selami

Zor Adam (2004)

3. Tür (2004)

Büyük Umutlar (2004) Levent

Neredesin Firuze (2003) Tatu

Bekarlar (2003) Murat

Rus Gelin (2002)

Yıldızların Altında (2002) Neco

Efsane (2002) Ertan

İki Arada (2002) Haşmet

Cesur Kuşku (2001)

Üvey Baba (2001) Akıl hastanesindeki deli

Aşkım Aşkım (2001)

Koltuk Sevdası (2001)

Dar Alanda Kısa Paylaşmalar (1999)

Bizimkiler (1989) Bora

Televizyon programları

2007 Konuşan Kafalar - CINE 5

2006 - 2008 Televizyon Makinesi - Kanal D

1998 - 1999 Çocuk Programları - Nikelodeon