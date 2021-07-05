Murat Akkoyunlu kimdir? Güldür Güldür Show'dan ayrılan Murat Akkoyunlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
Son dönemde Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show ile seyirci ile buluşan Murat Akkoyunlu, Güldür Güldür Show'dan ayrıldığı ile ilgili iddiaların ardından en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. Peki, Murat Akkoyunlu kimdir? Murat Akkoyunlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
Çakallarla Dans isimli filmle büyük bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Murat Akkoyunlu son dönemde internette en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Okan Bayülgen'in Televizyon Makinası adlı talk showunda her hafta skeçler canlandıran Murat Akkoyunlu ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
MURAT AKKOYUNLU KİMDİR?
20 Mayıs 1973 Bursa'da doğan Murat Akkoyunlu, Bursa Tobav Gençlik Tiyatrosu'ndatiyatro çalışmalarına başlamıştır. Tiyatro Çalışmalarını Bursa Devlet Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Tiyatro Çisenti, Bugay Yapım Prodüksiyon Tiyatrosu'nda sürdürdükten sonra, "Godot'yu İzlerken" oyunuyla katıldığı Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K. topluluğuyla "Üçüncü Türden Yakın İlişkiler" oyununda da çalıştı. "Bizimkiler", "Koltuk Sevdası", "Cesur Kuşku" ve "İki Arada" adlı dizilerde oynadı. 2005'te Okan Bayülgen'in Televizyon Makinası adlı talk showunda her hafta skeçler canlandırdı. TRT için çocuk programları yaptı. "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Çakallarla Dans", "Sağ Salim", "Sağ Salim 2: Sil Baştan" adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Seksendört'ün Söyle şarkısının klibinde yer aldı.
Rol aldığı tiyatro oyunları
- Bir Baba Hamlet
- Denizaltında Altı Tahammül Fersah
- Kaygan Zemin
- 27 Numara
- Haneler
- Tanrım Beni Baştan Yarat
- Üçüncü Türden Yakın İlişkiler II
- Üçüncü Türden Yakın İlişkiler
- Godot'yu İzlerken
- Oğlum Adam Olacak
- Trafik Canavarını Gördünüz mü?
- Renkler Krallığı
- Dilekçe
- Boyacı
- Bebişler Karnavalı (1998-1999)
- Bir İstanbul Masalı (1998-1999)
- Dar (Dans Tiyatrosu) (1998-1999)
- Atıfın Karısı Atıfet (1998-1999)
- Dış Kapının Mandalı (1997-1998)
- İsli Sisli Pis Puslu (1997-1998)
- Boing Boing (1997)
- Dans Eden Eşek (1996-1997)
- Zilli Şıh (1996-1997)
Filmografisi
- Güldür Güldür Show (2020-2021) Cemil
- Mahalleden Arkadaşlar (2020)
- Çakallarla Dans 5 (2018)
- Şevkat Yerimdar (2017) Cuma
- Çakallarla Dans 4 (2016)
- Adana İşi (2015)
- Komedi Türkiye (2015)
- Yok Artık! (2015) [1]
- Öğrenci İşleri (2015)
- Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014) Del Piyero Hikmet
- Galip Derviş (2014) Burak (Konuk Oyuncu)
- 1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk (2014) (Konuk Oyuncu)
- Boynu Bükükler (dizi) (2014)
- Ruhumun Aynası (2014) Cengiz
- Sağ Salim 2: Sil Baştan (2014) Gıcır Hasan
- İki Kafadar (2013)
- Arkadaşım Max (2013) Özkan
- Herşey Yolunda Merkez (2013) Vakıf Müdür
- Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (2012) Del Piyero Hikmet
- İşler Güçler (2012) Çorapçı Şenol
- Sağ Salim (2012) Gucur Osman
- Bu Son Olsun (2012)
- Papaz Kimde? (2011)
- Su'dan Sebepler (Dizi) (2011)
- Çakallarla Dans (2010) Del Piyero Hikmet
- Herkes mi Aldatır? (2010)
- Aşk Tutulması (2008) Hiko
- Kolay Gelsin (2008) Murat
- Servet Avcısı (2008) Sadık
- Plajda (2008)
- Goncakaranfil (2008)
- Adanalı Resepsiyonist (2008)
- Kısmetim Otel (2007) Hanutçu Tufi
- Şölen (2007) Hakan
- Havva Durumu (2007) Engin
- Can (2006)
- İmkansız Aşk (2006) Tarık
- Sen Olmasaydın (2005)
- 2 Süper Film Birden (2005) Selami
- Zor Adam (2004)
- 3. Tür (2004)
- Büyük Umutlar (2004) Levent
- Neredesin Firuze (2003) Tatu
- Bekarlar (2003) Murat
- Rus Gelin (2002)
- Yıldızların Altında (2002) Neco
- Efsane (2002) Ertan
- İki Arada (2002) Haşmet
- Cesur Kuşku (2001)
- Üvey Baba (2001) Akıl hastanesindeki deli
- Aşkım Aşkım (2001)
- Koltuk Sevdası (2001)
- Dar Alanda Kısa Paylaşmalar (1999)
- Bizimkiler (1989) Bora
Televizyon programları
- 2007 Konuşan Kafalar - CINE 5
- 2006 - 2008 Televizyon Makinesi - Kanal D
- 1998 - 1999 Çocuk Programları - Nikelodeon
- 2008 İlgilisine Show - Radyo Pink