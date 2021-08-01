Kızılcahamam'daki "Murat 124 Sevdası" kampı sona erdi
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Kızılcahamam'daki "Murat 124 Sevdası" kampı sona erdi

Kızılcahamam'daki 'Murat 124 Sevdası' kampı sona erdi
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcaham'da 3 gün süren "Murat 124 Sevdası" kampı sona erdi.

Kızılcaham'da 3 gün süren "Murat 124 Sevdası" kampı sona erdi.

Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Şoförler Odası tarafından bir otelin destekleriyle misafir edilen Murat 124 sevdalıları, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki kampta görsel şölen sundu.

Murat 124 Sevdası Grubu Başkanı Ali Demir, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın destekleriyle kampta bir araya geldiklerini dile getirerek, "Organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Kızılcahamam Şoförler Odası Başkanı Zafer Arslan'a, Çam Otel'e, Kızılcahamam Belediyesine ve ilçe halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Süleyman Acar da önemli bir organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de programda bir konuşma yaptı.

Demir tarafından Başkan Acar'a plaket takdim edilen program, ödül töreniyle sona erdi.

Kızılcahamam'daki 'Murat 124 Sevdası' kampı sona erdi
Kızılcahamam'daki 'Murat 124 Sevdası' kampı sona erdi
Kızılcahamam'daki 'Murat 124 Sevdası' kampı sona erdi
Kızılcahamam'daki 'Murat 124 Sevdası' kampı sona erdi
Kızılcahamam'daki 'Murat 124 Sevdası' kampı sona erdi
Kızılcahamam'daki 'Murat 124 Sevdası' kampı sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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